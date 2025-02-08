Владелец "Трухи" выделил миллион грн на поддержку медиа в Украине

Помощь получат Bihus.Info, Hromadske, "Слідство Інфо", "Дзеркало тижня"

Владелец канала "Труха" Максим Лавриненко выделил 1 миллион гривен собственных средств на поддержку украинских медиа, потерявших финансирование из-за приостановки президентом США Дональдом Трампом деятельности Агентства по международному развитию (USAID). Он призвал украинцев приобщиться к его инициативе.

Лавриненко отметил, что свободная украинская журналистика осталась без финансовой поддержки именно в то время, когда независимая журналистика крайне необходима Украине. В частности, он выделил деньги журналистам Bihus.Info, разоблачающим коррупцию и злоупотребления. Также помощь от владельца "Трухи" получат Hromadske, "Слідство Інфо", "Дзеркало тижня".

"Призываю вас, по мере возможности, также вносить свой вклад в свободу слова, потому что без независимого СМИ наш внутренний враг будет только усиливать свое влияние", — подчеркнул Лавриненко.

Напомним, Дональд Трамп приостановил деятельность Агентства США по международному развитию (USAID), которое отвечало за оказание зарубежной помощи. В Украине USAID оказывал поддержку не только независимым СМИ, но и другим стратегическим направлениям развития государства. Среди приоритетных сфер сотрудничества было экономическое продвижение, демократические процессы, управление, энергетическая безопасность, медицина и социальная политика. За время работы агентство инвестировало в украинские проекты миллиарды долларов.

Как сообщал "Телеграф", администрация Трампа резко сократила количество сотрудников USAID. Там оставляют менее 300 сотрудников, остальных отправили в отпуск.