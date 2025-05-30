"Кто его купит?" Супермаркет удивил украинцев необычным продуктом

Его вес составляет от 1 кг.

В украинских супермаркетах появился экзотический продукт, который можно приобрести за кругленькую сумму. Так, в продаже есть яйцо страуса более чем за 1,5 тысячи.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что в супермаркетах "Сільпо" во Львове продается одно яйцо за 1 599 грн.

"Во Львове в супермаркетах появились страусиные яйца. Цена такого удовольствия – 1599 грн за штуку", — говорится в сообщении.

Яйцо страуса продают в "Сильпо"

В сети пользователи удивлены появлением такого продукта в супермаркете и его ценой. Однако большинство людей шутили по этому поводу, написав, что именно такими яйцами следует бросать в сбежавшего президента Виктора Януковича.

В то же время на портале по продаже животных и подержанных вещей одно яйцо страуса стоит в разы дешевле. Так как цена стартует от 400 грн за штуку. В продаже даже есть пустые яйца по 300 грн, которые используют для декора и писанкарства.

Чем полезны яйца страуса

Яйцо страуса отличается своей высокой питательностью, ведь кроме большого содержания витаминов имеет еще и более низкий уровень холестерина по сравнению с куриными. Эти яйца имеют более высокий уровень усвояемости, но их нельзя хранить в отрытом виде долго.

Также в среднем одно яйцо страуса весит около 1,2–2 кг, то есть около 20–25 куриных яиц. Так что оно идеально подходит для приготовления блюд на большое количество людей.

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