Уничтожена и разграблена: в сети показали, как выглядит база отдыха в оккупированной Кирилловке (фото, видео)

Уже четвёртый год на этой базе никто не отдыхает

Кирилловка — курортный поселок на юге Запорожской области, до полномасштабного вторжения России оставался одним из самых популярных мест для летнего отдыха в Украине. До февраля 2022 здесь ежегодно отдыхали тысячи туристов, а туризм был главным источником дохода для местных жителей.

После начала оккупации большинство баз отдыха прекратили работу, часть была разрушена, а некоторые были реквизированы российскими военными. Недавно в сети появилось видео, снятое на территории разрушенной базы отдыха "Хортица", которая раньше считалась одной из самых комфортных в поселке. В кадре видны обшарпанные стены, следы разграбления и полностью заброшенная территория.

До войны база отдыха "Хортица" располагалась на Федотовой косе и предлагала туристам 82 номера категорий "Люкс" и "Полулюкс".

В каждом номере была современная мебель, бытовая техника, балконы с мебелью для отдыха. Территория была упорядочена, засажена зеленью, а отдыхающие могли выбирать между питанием в местном кафе или самостоятельным приготовлением пищи.

База располагалась фактически на первой линии от моря – из окон номеров открывался прямой вид на пляж.

Сейчас это место утратило какие-либо признаки гражданской инфраструктуры. После прихода оккупационных войск часть территории вокруг базы, по всей вероятности, заняли военные подразделения, что привело к деградации окружающей природы, в частности песчаных пляжей и лиманов. Курортная инфраструктура разрушена или разворована.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в результате российской оккупации в Украине серьезно пострадало много курортных локаций на побережье Азовского моря. Среди них и Белосарайская коса, где уже четвертый год не открывается туристический сезон.