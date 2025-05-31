Знищена та розграбована: у мережі показали, як виглядає база відпочинку в окупованій Кирилівці (фото, відео)

Вже четвертий рік на цій базі ніхто не відпочиває

Кирилівка — курортне селище на півдні Запорізької області, що до повномасштабного вторгнення Росії залишалося одним із найпопулярніших місць для літнього відпочинку в Україні. До лютого 2022 року тут щороку відпочивали тисячі туристів, а туризм був головним джерелом доходу для місцевих мешканців.

Після початку окупації більшість баз відпочинку припинили роботу, частина зазнала руйнувань, а деякі були реквізовані російськими військовими. Нещодавно в мережі з’явилося відео, зняте на території зруйнованої бази відпочинку "Хортиця", яка раніше вважалась однією з найкомфортніших у селищі. У кадрі видно обшарпані стіни, сліди розграбування та повністю занедбану територію.

До війни база відпочинку "Хортиця" розташовувалася на Федотовій косі та пропонувала туристам 82 номери категорій "Люкс" та "Напівлюкс".

У кожному номері були сучасні меблі, побутова техніка, балкони з меблями для відпочинку. Територія була впорядкована, засаджена зеленню, а відпочивальники могли обирати між харчуванням у місцевому кафе або самостійним приготуванням їжі.

База розташовувалася фактично на першій лінії від моря — з вікон номерів відкривався прямий вид на пляж.

Нині це місце втратило будь-які ознаки цивільної інфраструктури. Після приходу окупаційних військ частину території навколо бази, ймовірно, зайняли військові підрозділи, що призвело до деградації навколишньої природи, зокрема піщаних пляжів і лиманів. Курортна інфраструктура зруйнована або розкрадена.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що внаслідок російської окупації в Україні серйозно постраждало багато курортних локацій на узбережжі Азовського моря. Серед них і Білосарайська коса, де вже четвертий рік поспіль не відкривається туристичний сезон.