Удары по аэродромам обвалили рынок в России: какие компании пострадали больше всего

Крупнейшие компании потеряли большие деньги

После мощных ударов по российским военным аэродромам 1 июня, где базируется стратегическая авиация, фондовый рынок страны-агрессора отреагировал на стремительное падение. Ценные бумаги ведущих российских компаний существенно утратили стоимость.

По данным биржевых торгов, почти все ключевые игроки российской экономики показали негативную динамику. Особенно заметно "просели" акции компаний нефтегазового, металлургического и финансового секторов, являющихся основой российского бюджета.

В частности, среди компаний, чьи акции подверглись падению, оказались такие гиганты, как "Газпром". Компания потеряла более 3,1% стоимости. Производитель никеля и палладия "Норникель" тоже пострадал — его акции подешевели почти на 3%. Также снизились котировки "Новатека" (свыше 3,1%), "Сбербанка" (почти 2%), "Аэрофлота" (свыше 2,7%) и металлургических компаний "Северсталь" и "НЛМК", потерявших более 2,5% и 2,2% соответственно. Даже акции технологического гиганта "Яндекс" упали более чем на 2,3%. В целом рынок продемонстрировал широкое снижение на фоне новостей о военных потерях РФ.

Напомним, 1 июня 2025 года на двух стратегически важных российских военных аэродромах — "Оленья" в Мурманской области и "Белая" в Иркутской области — раздались взрывы и вспыхнули масштабные пожары. Как сообщил "Телеграф", ссылаясь на собственные источники, целенаправленную операцию по ликвидации вражеских бомбардировщиков провела Служба безопасности Украины. "Беспилотники СБУ атаковали авиатехнику, которая каждую ночь наносит удары по украинским населенным пунктам. В настоящее время подтверждено поражение более 40 единиц летательных аппаратов, включая А-50, Ту-95 и Ту-22 М3", — отмечается в сообщении. Всего атаковано 5 аэродромов.

Известно, что эта специальная операция получила кодовое название "Паутина". По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный российской авиации, может превышать 2 миллиарда долларов. По информации источников, подготовка операции длилась более полутора лет, ее реализацию обеспечивал глава СБУ Василий Малюк, а контролировал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп обрушил мировые рынки. Рекордно рухнули все фондовые биржи.