Ядерное оружие для Германии: будущий канцлер Мерц разочаровал своей позицией

К сожалению, Мерц считает, что сама Германия не может и не должна обладать ядерным оружием

Германия может обсуждать с Францией и Великобританией совместное размещение и использование ядерного оружия. Однако Берлин не будет разрабатывать и производить собственное ядерное оружие, поскольку это запрещено двумя международными договорами.

Об этом сказал будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью Deutschlandfunk. Отвечая на вопрос журналистов, должна ли Германия иметь собственное ядерное оружие и сотрудничать с Францией по ядерному сдерживанию враждебных режимов, Мерц сказал, что американский "ядерный зонтик" нужно дополнить, а не заменить.

"Мы должны просто стать сильнее вместе с точки зрения ядерной обороны в Европе. И именно поэтому я обсуждал это с Эммануэлем Макроном в Париже на прошлой неделе. Сейчас мы хотим начать с согласования наших идей друг с другом", – сказал он.

При этом Мерц отметил, что сама Германия не может и не должна обладать ядерным оружием. Мешает этому по меньшей мере два международных договора, а Германия уважает международное право.

"Последний — это договор "Два плюс четыре" 1990 года, в котором Германия четко отказалась от владения ядерным оружием. И это останется в силе", — резюмировал он.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон во время обращения к нации 5 марта заявил, что хочет начать дискуссию об использовании ядерного оружия Францией для защиты всей Европы. По его словам, это имеет стратегическое значение для европейской безопасности.

Как сообщалось ранее, недавно Мерц сообщил, что Германия при руководстве ХДС будет стремиться достичь независимости Европы от США в экономическом и оборонном планах. Также Мерц после вступления в должность канцлера хочет выделить Украине военную помощь в размере 3 миллиарда евро. Эти средства были заблокированы его предшественником, канцлером Шольцем.