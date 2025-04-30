Алкогольный коктейль. Почему биоэтанол может стать проблемой для украинцев

Нововведение связано с подготовкой к вступлению в ЕС

Добавление спирта к бензину (так называемого биоэтанола) в Украине станет обязательным уже с 1 мая. Однако это может обернуться проблемой, так как нет ответа на вопрос, кто будет контролировать качество горючего.

Об этом "Телеграфу" рассказал аналитик Консалтинговой группы А-95 Артем Куюн: "Болтушка", которую невозможно проверить. В Украине с 1 мая в бензин будут добавлять спирт, что значит для водителей

В Украине нет надлежащего контроля качества топлива

"В Украине уже давно нет даже намека на восстановление контроля. Все, что сегодня есть, это контроль чисто документов. Поэтому я так понимаю: трейдер просто будет или говорить, что купил бензин с биоэтанолом и уже импортировал таким, вот, пожалуйста, это указано в документах зарубежного производителя. Или будет говорить, мол, импортировал бензин без этанола как сырье, купил этанол и получил из этого этанольный бензин", — объяснил эксперт.

Водителям придется полагаться только на себя

По его мнению, водителям придется на свой страх и риск самостоятельно оценивать качество бензина. Потребители будут делать выводы из своих ошибок и ориентироваться на репутацию конкретной сети АЗС.

"Я думаю, все просто будет отдано на откуп потребителю. Если он будет чувствовать, что там беда с качеством, он просто не будет там заправляться. То есть это так, как и сейчас. Потому что фактического контроля качества в Украине нет. Это открывает, конечно же, несколько коррупционных путей. Можно на бумаге этот биоэтанол добавлять в бензин, но фактически продавать его, например, для подпольного производства алкогольных напитков", — отметил Куюн.

Как защититься от некачественного бензина

По словам аналитика, крупные сети АЗС (WOG, SOCAR, ОККО) смогут позволить себе продавать качественное топливо. Они уже строят заводы по производству биоэтанола. Поэтому будет актуально доверие бренду.

Для справки: Биоэтанол – обезвоженный этиловый спирт, который производится из зерна. Этот спирт используют как биотопливо или топливную добавку.

Как рассказывал "Телеграф", эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук объяснил, что не так с законопроектом о биоэтаноле. По его мнению, от этого выиграют только производители этого биотоплива.