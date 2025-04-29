В день рождения Фарион прошло слушание по ее убийству: какое решение принял суд (фото, видео)

Поддержать дочь Ирины Фарион Софию сегодня пришли неравнодушные граждане

Во Львове 29 апреля проходит очередное слушание по делу об убийстве украинского языковеда Ирины Фарион. Символично, но его назначили именно на день рождения погибшей.

Информация об этом появилась в Telegram-канале "Говорить великий Львів". Там также показали видео из зала суда.

На месте уже присутствует дочь Ирины Фарион София. Она принесла с собой фотографию матери в черной рамке и белый букет роз.

На кадрах видно, что поддержать Софию сегодня пришли неравнодушные граждане. Ранее сообщалось, что обвиняемый Зинченко будет сидеть в СИЗО до 8 июня. Дочь Ирины Фарион требует для него пожизненного заключения.

Как стало известно, суд огласил перерыв до 1 мая.

Дело об убийстве Ирины Фарион — что известно

19 июля 2024 года произошло нападение на известную украинскую филологиню Ирину Фарион. В результате стрельбы она получила тяжелые ранения, которые привели к ее смерти в больнице.

Уже 22 июля тысячи украинцев пришли попрощаться с Ириной Фарион. Церемония прощания прошла с широким общественным резонансом. В конце августа на фасаде дома по улице Масарика, 3, где она проживала, установили мемориальную памятку, чтобы почтить ее память.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

В четверг, 25 июля, предполагаемого подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион, задержали в Днепре. Операцию по задержанию реализовали специалисты Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Позже в сети появилось видео, на котором очевидцы запечатлели задержания предполагаемого подозреваемого. По данным СМИ, задержание произошло в ЖМ "Парус".

Затем в одном из крупных украинских Telegram-каналов опубликовали его фото. Отмечается, что вероятный подозреваемый в 2006 году рождения и сейчас ему 18 лет.

Задержанного юношу, которого могут подозревать в убийстве языковеда Ирины Фарион, соседи характеризуют как вежливого, целеустремленного и доброжелательного парня. По их словам, он не мог покушаться на филолога. Отец, который служит на фронте, уверяет, что тот является патриотом и мотивов для совершения этого преступления он не имел. А мать говорит, что его используют.

13 февраля Шевченковский районный суд Львова начал разбирательство по сути дела об убийстве Фарион. Следствие считает, что Вячеслав Зинченко вечером 19 июля 2024 года подстерег языковед Ирину Фарион во дворе ее дома на улице Масарика во Львове. Как отмечается, он приблизился к женщине и выстрелил ей в голову, после чего скрылся. Через несколько часов общественный деятель скончался в больнице .

После смены подозрения Зинченко подозревают в умышленном убийстве человека в связи с исполнением им гражданского долга по мотивам национальной нетерпимости, а также в незаконном обращении с оружием.

Прокурор заявил, что Зинченко в 2022 году присоединился к Telegram-группе национал-социалистической группировки NS/WP. В 2024 году присоединился к группе, связанной с российской неонацистской организацией. Эти сообщества пропагандируют культ насилия и жестокости, а также расовую, национальную и религиозную нетерпимость и дискриминацию.

По данным следствия, у Зинченко могла возникнуть личная неприязнь к Ирине Фарион из-за ее активной позиции по защите украинского языка. Хотя заместитель председателя Нацполиции Андрей Небитов заявлял после личного общения с Зинченко, что тот "абсолютно проукраинский". Но, мол, парень "считает, что не нужно разделять украинское общество".

Сам Зинченко отвергает причастность к убийству Фарион. Также возражает против гражданского иска, в котором дочь убитого языковеда София Особа просит о компенсации в 15 млн гривен за убийство матери. По выдвинутым статьям парню грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где похоронена Ирина Фарион и что люди несут на ее могилу.