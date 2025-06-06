Украину хотят взять голыми руками? Дипломат рассказал, почему наш "нейтралитет" — идея КГБ

Однажды Украина уже катастрофически проиграла

Украина потеряла свое ядерное оружие — стратегическое и тактическое — из-за отсутствия единства в политикуме. Кроме того, были сильные позиции агентов Кремля, продвигавших российские нарративы "нейтралитета" Украины.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал известный дипломат, посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый. Он объяснил, как Украина проиграла в начале 1990-х.

Больше мнений дипломата читайте в публикации: "США устроит вариант Украины как буферной зоны — Валерий Чалый".

— Могла ли Украина что-то сделать? Удержать ядерное оружие, какого типа? Но точно мы проиграли дипломатически. Катастрофически проиграли! И это еще раз подтверждает, как важно, чтобы было единство парламента, президента и правительства, — говорит дипломат.

По его мнению, сейчас многие люди из того периода (бывшие дипломаты, депутаты) снова будут навязывать тему нейтралитета, нераспространения ядерного оружия и запрета Украине владеть, разрабатывать или привозить на свою территорию ядерное оружие.

— Эти люди за Россию! Они против Украины. Это российские нарративы. Это есть в российских предложениях к США. Как только услышите слово "нейтралитет", знайте, что это КГБистская разработка. Кто снова будет говорить о разоружении Украины и нейтралитете, тот играет на стороне врага, — подчеркнул экспосол.

По его словам, главная цель России достигается при подрыве нашей обороноспособности. И разоружение и нейтралитет — это механизмы подрыва обороноспособности Украины.

— Дальше они берут голыми руками Украину в любое время. Поэтому нам нельзя ни в коем случае снова попадать в эту ловушку иллюзий. Никакой документ сейчас не обеспечит Украине безопасность. Если у нас будет общий с Европой щит и ракетный меч, то тогда мы сможем перейти от слов к серьезной стратегии сдерживания, — подытожил Валерий Чалый.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как Украина "проела" свое ядерное оружие.