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Украину хотят взять голыми руками? Дипломат рассказал, почему наш "нейтралитет" — идея КГБ

Автор
Игорь Тимофеев
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Нейтралитет Украины должен быть вооружен до зубов. Но еще лучше иметь мощных союзников
Нейтралитет Украины должен быть вооружен до зубов. Но еще лучше иметь мощных союзников. Фото Getty Images

Однажды Украина уже катастрофически проиграла

Украина потеряла свое ядерное оружие — стратегическое и тактическое — из-за отсутствия единства в политикуме. Кроме того, были сильные позиции агентов Кремля, продвигавших российские нарративы "нейтралитета" Украины.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал известный дипломат, посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый. Он объяснил, как Украина проиграла в начале 1990-х.

Больше мнений дипломата читайте в публикации: "США устроит вариант Украины как буферной зоны — Валерий Чалый".

— Могла ли Украина что-то сделать? Удержать ядерное оружие, какого типа? Но точно мы проиграли дипломатически. Катастрофически проиграли! И это еще раз подтверждает, как важно, чтобы было единство парламента, президента и правительства, — говорит дипломат.

По его мнению, сейчас многие люди из того периода (бывшие дипломаты, депутаты) снова будут навязывать тему нейтралитета, нераспространения ядерного оружия и запрета Украине владеть, разрабатывать или привозить на свою территорию ядерное оружие.

— Эти люди за Россию! Они против Украины. Это российские нарративы. Это есть в российских предложениях к США. Как только услышите слово "нейтралитет", знайте, что это КГБистская разработка. Кто снова будет говорить о разоружении Украины и нейтралитете, тот играет на стороне врага, — подчеркнул экспосол.

По его словам, главная цель России достигается при подрыве нашей обороноспособности. И разоружение и нейтралитет — это механизмы подрыва обороноспособности Украины.

— Дальше они берут голыми руками Украину в любое время. Поэтому нам нельзя ни в коем случае снова попадать в эту ловушку иллюзий. Никакой документ сейчас не обеспечит Украине безопасность. Если у нас будет общий с Европой щит и ракетный меч, то тогда мы сможем перейти от слов к серьезной стратегии сдерживания, — подытожил Валерий Чалый.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как Украина "проела" свое ядерное оружие.

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#КГБ #Валерий Чалый #Нейтралитет