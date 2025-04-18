Китай сделал новое абсурдное заявление о войне в Украине

Китай настаивает на нейтралитете

Президент Зеленский на днях заявил, что Китай поставляет оружие России для войны против Украины. Украинская разведка также располагает информацией о возможном производстве китайского вооружения на российской территории.

Однако официальный Пекин утверждает, что не предоставляет летальное оружие ни одной из сторон конфликта. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, пишет The Guardian, ссылаясь на AFP.

Китайская сторона подчеркнула, что "никогда не передавала смертоносное оружие ни одной стороне" и "всегда прилагала усилия для прекращения боевых действий ". Пекин также отметил, что его "позиция по украинскому вопросу последовательная и четкая".

Впрочем, факты говорят о другом. Украинские военные недавно взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России в Донецкой области. Президент Зеленский добавил, что всего на российской стороне воюют не менее 155 китайцев.

Пленные признались, что согласились воевать за Россию из-за обещаний высокого жалованья и престижа. По их словам, российские командиры забирали их деньги и телефоны, а из-за языкового барьера приходилось общаться жестами. Теперь они признают, что российская пропаганда в TikTok их обманула.

Несмотря на очевидные доказательства, Пекин остро ответил на слова Зеленского о китайских пленных в Украине. Представитель МИД Китая назвал такие заявления "безответственными" и подчеркнул, что "Китай не является инициатором или участником украинского кризиса".

Однако западные СМИ утверждают, что Китай отправлял офицеров в Россию для изучения опыта современной войны. Reuters, ссылаясь на бывшего чиновника американской разведки, сообщает, что эти офицеры с разрешения руководства Пекина посещали передовую. Относительно 155 китайцев источники издания называют их "обычными наемниками".

При этом США уже наложили санкции на две китайские компании из-за поставок России товаров двойного назначения и дронов. Несмотря на заявления о нейтралитете, Китай годами оказывает Москве материальную и экономическую поддержку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Трамп толкает Европу и Китай в объятия друг друга. Некоторые европейские лидеры уже говорят о необходимости партнерства с Пекином.