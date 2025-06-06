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Україну хочуть взяти голими руками? Дипломат розповів, чому наш "нейтралітет" — ідея КДБ

Автор
Ігор Тимофєєв
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Нейтралітет України має бути озброєним до зубів. Але ще краще мати потужних союзників
Нейтралітет України має бути озброєним до зубів. Але ще краще мати потужних союзників. Фото Getty Images

Один раз Україна вже катастрофічно програла

Україна втратила свою ядерну зброю — стратегічну і тактичну — через відсутність єдності в політикумі. Окрім того, були сильні позиції агентів Кремля, які просували російські наративи "нейтралітету" України.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів відомий дипломат, посол України в США (2015-2019) Валерій Чалий. Він пояснив, як Україна програла на початку 1990-х.

Більше думок дипломата читайте у публікації: "США влаштує варіант України, як буферної зони, — Валерій Чалий".

— Чи могла Україна щось зробити? Втримати ядерну зброю, якого типу?.. Але точно ми програли дипломатично. Катастрофічно програли! І це ще раз підтверджує, як важливо, щоб була єдність парламенту, президента і уряду, — каже дипломат.

На його думку, зараз багато людей з того періоду (колишні дипломати, депутати) знову будуть нав'язувати тему нейтралітету, нерозповсюдження ядерної зброї та заборони Україні володіти, розробляти чи привозити на свою територію ядерну зброю.

— Ці люди за Росію! Вони проти України. Це російські наративи. Це є в російських пропозиціях до США. Як тільки почуєте слово "нейтралітет", то знайте, що це КДБістська розробка. Хто знову буде говорити про роззброєння України і нейтралітет, той грає на боці ворога, — наголосив експосол.

За його словами, головна мета Росії досягається у разі підриву нашої обороноздатності. І роззброєння і нейтралітет — це механізми підриву обороноздатності України.

— Далі вони беруть голими руками Україну в будь-який час. Тому нам не можна в жодному разі знову потрапляти в цю пастку ілюзій. Жодний документ зараз не забезпечить Україні безпеку. Якщо ми будемо мати спільний з Європою щит і ракетний меч, то тоді ми зможемо перейти від слів до серйозної стратегії стримування, — підсумував Валерій Чалий.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як Україна "проїла" свою ядерну зброю.

Теги:
#КДБ #Валерій Чалий #Нейтралітет