Україну хочуть взяти голими руками? Дипломат розповів, чому наш "нейтралітет" — ідея КДБ

Один раз Україна вже катастрофічно програла

Україна втратила свою ядерну зброю — стратегічну і тактичну — через відсутність єдності в політикумі. Окрім того, були сильні позиції агентів Кремля, які просували російські наративи "нейтралітету" України.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів відомий дипломат, посол України в США (2015-2019) Валерій Чалий. Він пояснив, як Україна програла на початку 1990-х.

Більше думок дипломата читайте у публікації: "США влаштує варіант України, як буферної зони, — Валерій Чалий".

— Чи могла Україна щось зробити? Втримати ядерну зброю, якого типу?.. Але точно ми програли дипломатично. Катастрофічно програли! І це ще раз підтверджує, як важливо, щоб була єдність парламенту, президента і уряду, — каже дипломат.

На його думку, зараз багато людей з того періоду (колишні дипломати, депутати) знову будуть нав'язувати тему нейтралітету, нерозповсюдження ядерної зброї та заборони Україні володіти, розробляти чи привозити на свою територію ядерну зброю.

— Ці люди за Росію! Вони проти України. Це російські наративи. Це є в російських пропозиціях до США. Як тільки почуєте слово "нейтралітет", то знайте, що це КДБістська розробка. Хто знову буде говорити про роззброєння України і нейтралітет, той грає на боці ворога, — наголосив експосол.

За його словами, головна мета Росії досягається у разі підриву нашої обороноздатності. І роззброєння і нейтралітет — це механізми підриву обороноздатності України.

— Далі вони беруть голими руками Україну в будь-який час. Тому нам не можна в жодному разі знову потрапляти в цю пастку ілюзій. Жодний документ зараз не забезпечить Україні безпеку. Якщо ми будемо мати спільний з Європою щит і ракетний меч, то тоді ми зможемо перейти від слів до серйозної стратегії стримування, — підсумував Валерій Чалий.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як Україна "проїла" свою ядерну зброю.