Пляжи и центр города не узнать. Как курортный Скадовск сейчас выглядит в оккупации (видео)

Пляжи моря все больше превращаются в дикое побережье

Многие украинские курорты за три года российской оккупации превратились в неухоженные и почти дикие пляжи. К примеру, Скадовск Херсонской области.

"Телеграф" покажет, как город выглядит сейчас и что там происходит с пляжами. Заметим, что российские оккупанты захватили Скадовск 9 марта 2022 года.

За более 3 года оккупации город потерпел немалые изменения, они касаются не только пляжей и курорта, но и самой инфраструктуры. В частности, многие магазины закрыты, парки и улицы пустые, а местные жители живут под постоянным принуждением и страхом.

Скадовск на карте

На видео, которое публикуют в сети, хорошо видно отсутствие любого курортного сезона. Побережье моря почти без людей. Пляжи понемногу зарастают травой, превращаясь в дикие. Даже центр города, который до полномасштабного вторжения России, в летний сезон превращался в улей, сейчас тих и безлюден.

По состоянию на 2021 год в Скадовске функционировало более 80 оздоровительных заведений с общей вместимостью более 22 тысяч мест, большинство из которых были детскими лагерями. По предварительным данным, за летний сезон в город приезжало более 84 тысяч туристов и из них 51 тысяча детей. Сейчас такого наплыва людей Скадовск не видел уже 3 года.

Скадовск до оккупации

Скадовск до оккупации

Напомним, что похожая судьба постигла и оккупированный Бердянск, где пляжи пустые и безлюдные. А центр города все больше становится заброшенным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия "убила" известный остров-курорт Азовского моря.