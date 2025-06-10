Вода чистая, но людей нет: как выглядит курортная Феодосия в оккупации (видео)

Посетителей совсем немного

Феодосия, которая до оккупации Крыма, была одной из туристических жемчужин полуострова, сейчас пустует. С 2014 года Москва превращает Крым в военную базу из-за чего даже россияне туда не торопятся ехать.

После 2022 года людей там стало еще меньше и эта тенденция прослеживалась даже в разгар сезона. Что там происходило в начале июня 2025 года показали в российском сегменте Youtube.

Один из россиян показал, что на общественном пляже в начале лета совсем немного людей, и это при том, что вход на него бесплатный. Впрочем, он отмечает, что лежак стоит 200 рублей в час (около 105 гривен).

Автор видео высказал удивление тем, что посетителей в это время немного, предположив, что может быть дело в страхе.

Отсутствие людей можно было бы списать на то, что сезон лишь начался, однако подобная картина наблюдалась там в прошлые годы и в самый разгар сезона.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, как Феодосия выглядела в августе прошлого года. Хотя оккупационные "власти" заявляли, что курортный сезон был успешен, но очевидцы показывали одну и ту же картину пустующих пляжей, а также жаловались на грязное море.