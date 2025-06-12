Украина может выбить пороховую бочку из-под ног России: как Киев атакует критическую для войны отрасль

Способна ли Украина нанести критический удар

Украинские беспилотники в ночь на 11 июня поразили стратегический завод в России. Это "жирнейшая" цель, которая занимается производством пороха. При этом, судя по перманентным ударам, данный вид промышленности уже давно находится под прицелом украинских защитников. И это не удивительно. Порох — это буквально "все" для войны — от патронов, с которыми рядовой оккупант пытается штурмовать посадку, до артиллерийских снарядов.

"Телеграф" разбирался в том, насколько больно бьют по России такие удары, что сейчас происходит с российскими пороховыми заводами и когда для них может наступить критический момент.

Как устроена российская пороховая промышленность

Российская пороховая промышленность представляет собой комплекс предприятий, занимающихся производством пороха и других взрывчатых веществ для различных целей, включая военную сферу и гражданское использование. Эта отрасль довольно развита в РФ и существует уже на протяжении нескольких веков.

Какие виды пороха производят в РФ

Россия производит различные типы порохов, как смесевые, так и бездымные. Разные виды пороха используются в разных видах оружия. Отдельного внимания стоит нитроцеллюлозный порох, также называемый бездымным порохом.

Нитроцеллюлозный бездымный порох. Фото: Halen/commons.wikimedia

Он представляет собой метательное взрывчатое вещество на основе нитрата целлюлозы, используемое в огнестрельном оружии, артиллерии и твердотопливных ракетных двигателях. Главным преимуществом таких порохов является больший КПД и отсутствие дыма после выстрела, демаскирующего и мешающего обзору.

По составу и типу пластификатора (растворителя) нитроцеллюлозные пороха делятся на: пироксилиновые, баллиститные и кордитные.

Они применяются для изготовления современных взрывчатых веществ, порохов, пиротехнических изделий и для подрыва (инициирования) других взрывчатых веществ, то есть в качестве детонаторов. Таким образом, в современных образцах вооружения в качестве топлива в основном используют бездымный порох (порошок нитроцеллюлозы).

Где Россия берет сырье

Нитроцеллюлоза сейчас в принципе является дефицитным продуктом двойного назначения. Сами россияне производит её, но не в достаточном объеме для удовлетворения своих потребностей. Они импортируют это сырье из других стран. С начала войны РФ существенно нарастила импорт.

Как отмечает The Wall Street Journal, лишь несколько стран мира производят нитроцеллюлозу, поскольку её основное применение – это производство боеприпасов, и на неё распространяются ограничения в сфере международной торговли. Нитроцеллюлоза также используется в гражданских целях, однако аналитики полагают, что растущий импорт предназначен для вооружений, учитывая, что российская экономика переориентирована на производство военного времени.

Одним из крупнейших производителей нитроцеллюлозы является Китай. В 2024 году в NHK писали, что в период с 2015 по 2021 год экспорт нитроцеллюлозы в Россию практически не осуществлялся. Но он резко увеличился с мая 2022 года, через три месяца после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В 2022 году Китай экспортировал в Россию более 700 тонн нитроцеллюлозы. В 2023 году этот объем увеличился почти вдвое и превысил 1 300 тонн. С января по март 2024 года было экспортировано около 110 тонн.

"Китай экспортирует нитроцеллюлозу в разные страны, включая США и Францию. Однако США обеспокоены экспортом Китая материалов двойного назначения в Россию. Когда госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай в апреле, он передал эти опасения лидеру КНР Си Цзиньпину и другим высокопоставленным чиновникам", — пишет издание.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь резко отреагировал на сообщение NHK, заявив, что Китай строго контролирует экспорт материалов двойного назначения.

Но не Китаем единым. Как пишет WSJ, после того, как Евросоюз и США ввели санкции против Москвы, Китай увеличил поставки этого соединения в Россию. Однако, согласно торговым данным, за почти половину импорта нитроцеллюлозы в Россию с начала войны отвечает одна небольшая компания в Турции – Noy. Через неё Россия закупала нитроцеллюлозу, произведённую в США, Германии и Тайване.

В материале указывается, что немецкие филиалы нью-йоркской компании International Flavors & Fragrances продали почти 100 тонн нитроцеллюлозы компании Noy, которая затем отправила продукцию в Россию. Тайваньская компания TNC Industrial произвела более 500 тонн нитроцеллюлозы, которой Noy отправил в Россию в прошлом году. За последние два года аналогичный объём продукции компания закупила у немецкого производителя Hagedorn-NC и отправила в Россию.

Кроме того, российский импортер Analytical Marketing Chemical Group за два года войны в Украине получил из Тайваня нитроцеллюлозу на сумму почти 700 тысяч долларов. Отмечается, что на сайте организации было сказано, что компания является постоянным партнёром Казанского государственного казенного порохового завода. При этом в организации заявили журналистам, что компания импортирует нитроцеллюлозу для гражданских целей.

В International Flavors & Fragrances говорили, что не знали о поставках её продукции в Россию через третью страну. Некоторые компании заявили, что в их продукции недостаточно азота, чтобы она могла использоваться в военных целях.

Примечательно, что эта информация появилась на фоне новостей о нехватке нитроцеллюлозы у самих стран Запада. Об этом, например, писали "Крым Реалии", ссылаясь на немецкую газету Der Spiegel. В материале отмечалось, что Китай остановил его поставки в Европу. Но, согласно независимым расследованиям, поставки продолжаются на российский рынок.

Помимо самой нитроцеллюлозы Россия активно скупает и компоненты для её создания. Их Россия возит, как выяснили в русской службе BBC, например, из Узбекистана, а продают его местные компании. Все дело в том, что нитроцеллюлоза создается из хлопка, а он является одним из крупнейших ресурсов для экономики этой страны.

Хлопок

При обработке хлопковое волокно очищают, чтобы получить в том числе хлопковую целлюлозу — сырье, которое можно использовать как в гражданской, так и в оборонной промышленности. Ее военные заводы используют, во-первых, для изготовления одного из видов пороха — для этого хлопковую целлюлозу специальным образом обрабатывают, чтобы получить нитроцеллюлозу, из которой уже и делают порох. Во-вторых, целлюлоза используется в производстве зарядов к танковым орудиям.

Целлюлоза внесена в санкционные списки Европейского союза — этот товар можно ввозить в Россию только в том случае, если он не предназначается для военных нужд. Тем не менее в Узбекистане Россия, по данным СМИ, закупает этот продукт сотнями тонн, нарастив закупки с начала войны. В частности, российские заводы производят закупки напрямую у местного Ферганского завода.

Ферганский завод нитроцеллюлозы

В 2021 году стопроцентным учредителем Ферганского химического завода, согласно реестру юридических лиц Узбекистана, значился Национальный банк внешнеэкономической деятельности — крупнейший в стране банк, 100% акций которого принадлежит государству. Но к 2023 году завод перешел в частные руки — сейчас, как обратило внимание издание "Важные истории", владельцами фабрики значатся двое уроженцев России — Рустам Муминов и Михаил Глухов.

Ферганский завод нитроцеллюлозы

Пороховые заводы России

Как мы уже писали, российская пороховая промышленность представляет собой целый комплекс предприятий, которые занимаются этой деятельностью. Пожалуй, выделить из них можно те, которые входят в госкорпорацию "Ростех"

Для понимания — "Ростех" можно сравнить с украинским "Укроборонпромом". Их функции схожи - "Ростех" занимается разработкой, производством и экспортом высокотехнологичной продукции, включая военную. Объединяет различные предприятия и холдинги, занимающиеся производством техники, авиации, автомобилестроения и др.

Однако имеются ключевые различия:

"Ростех" — более обширная госкорпорация, охватывающая широкий спектр высокотехнологичных отраслей, в том числе оборонную. "Укроборонпром" — более узкоспециализированная структура, которая в основном занимается разработкой и производством военной техники.

Офис Ростех в Москве. Фото: Ivtorov/commons.wikimedia

Так вот, еще в 2023 году российские СМИ сообщали, что в "Ростех" войдут более десятка военных заводов по производству спецхимии и боеприпасов, в частности:

Федеральный центр двойных технологий "Союз" (ведущее предприятие Российской Федерации в области химии и технологии твердых ракетных топлив и артиллерийских порохов, проектирования и отработки энергетических установок для ракетных комплексов различного назначения, космических систем, установок прямого преобразования энергии, а также создания высокоэффективных технологий двойного назначения);

Тамбовский пороховой завод;

Пермский пороховой завод;

Казанский государственный казенный пороховой завод;

башкирский завод "Авангард" (производит артиллерийский порох и твердое ракетное топливо для военной и спецтехники, промышленные взрывчатые вещества, занимается утилизацией боеприпасов);

Алексинский химический комбинат (производит боеприпасы, порох и материалы для российского ВПК);

НИИ химических продуктов в Татарстане (ГосНИИХП – ведущий в России разработчик в области химии и технологии целлюлозы и ее нитратов, рецептуры и технологии пироксилиновых и сферических порохов, высокоэнергетических артиллерийских, быстрогорящих, термостойких порохов);

НПО "Казанский завод точного машиностроения" (на российском сайте сертификатов соответствия указано, что завод занимается производством оружия и боеприпасов, в частности, типов оружия: пороха и готовые взрывчатые вещества);

Комбинат "Каменский" (как заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") на своем Telegram-канале, химкомбинат выпускает бездымный порох, который применяется в артиллерии, а также твердое ракетное топливо);

ФКП "Самарский завод "Коммунар" (Пороха и готовые взрывчатые вещества);

Завод имени Морозова (еще с дореволюционных лет занимался занимался выпуском дымных порохов различных марок и бездымных пироксилиновых порохов);

завод имени Свердлова (производит боеприпасы, порох и материалы для российского военно-промышленного комплекса).

завод "Анозит" (выпускает компонент ракетного топлива и взрывчатки);

Саранский механический завод (производство взрывчатых веществ).

То есть произошла консолидация всех предприятий, способных производить пороха, в рамках одной оборонной структуры.

А уже из них выделить можно главных мастодонтов российской пороховой промышленности. Сейчас ведущими пороховыми заводами России являются:

Алексинский,

Казанский,

Казанский пороховой завод

Тамбовский

Тамбовский пороховой завод. Фото: Wikipedia.org / Vaccarium

Пермский

Пермский пороховой завод

Казанское предприятие самое масштабное. В 2017 российские СМИ писали, что оно являлось единственным производителем пироксилиновых порохов (такнковая и полевая артиллерия, морские и авиационные системы, средства ближнего боя). На его долю тогда выпадало производство 70% всех объемов порохов и зарядов.

Можно ли до них достать

Самый удаленный от границ Украины — Пермский пороховой завод — до него примерно 1500 километров. К слову, 3 марта на нем произошел пожар.

В Казань, где расположен еще один пороховой завод, уже наведывались БПЛА. После этого, предположительно, с его территории доносились взрывы.

Тогда же руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что Казанский пороховой завод является одним из "хребтов" российского ВПК, без которого серийное производство боеприпасов было бы невозможно.

Тамбовский пороховой завод, по данным OSINT-аналитиков, был атакован дронами в ночь на 11 июня. Ранее он уже "встречался" с подобными гостями не менее четырех раз. Коваленко позже также подтвердил информацию о поражении.

Алексенский пороховой завод встречался с дронами еще в 2024 году.

Отметим, что в 2024 году в ГУР заявляли, что украинские дальнобойные дроны могут работаь на расстоянии 2000 километров.

Не стоит забывать, что помимо дальнобойных дронов, как уже выяснилось, у Украины в рукавах есть и дерзкие операции, как, например "Паутина". СБУ с помощью тщательного планирования и хитрости массово атаковала объекты России на гораздо большем расстоянии (в частности, до аэродрома Белая, где горела стратегическая авиация, свыше 4000 тысяч километров).

К тому же россияне за время войны прославились своей тягой к "курению", особенно вблизи важных объектов, которые потом горят "сами по себе".

Итог: у Украины уже сейчас есть возможности для поражения данных стратегическийх объектов. Более того, работа по ним уже идет.

Может ли хет-трик по заводам стать критическим для России

"Телеграф" обратился за мнением к военному эксперту Ивану Ступаку, который отметил, что пороховые заводы России — это "жирнющие цели".

О прилете по Тамбовскому пороховому заводу

"Справедливости ради нужно отметить, что мы не знаем, куда именно был прилет. Обычно такие предприятия имеют площадь в несколько гектаров, там могут быть десятки разнообразных помещений и зданий. Там же есть хозяйственные постройки, где хранятся условно веники, лопаты, тракторы для уборки снега, столовые, административные здания, склады с целлюлозой и производственные здания. Куда именно попали, пока нет понимания

Но действительно, без преувеличения, цель жирнющая, просто ужасно жирнющая. Мы же понимаем, порох, он идет везде. Начиная от боеприпасов к стрелковому оружию и завершая снарядами к минометам. Теперь нужно понять, куда прилетело. По складу готовой продукции – это одна история. По производственным мощностям, по линии, по станкам – это уже совершенно другая история. Это уже будет означать, что гораздо дольше будет простаивать именно это предприятие", — говорит он.

О последствиях прилетов по пороховым заводам

"У РФ по меньшей мере три ведущих пороховых завода – Тамбов, Пермь и Казань. Остается еще, чтобы туда прилетело, и тогда у России действительно будут проблемы с порохом. Но, к сожалению, у них есть соседи, которые им готовы пока помогать. Я имею в виду Северную Корею", — отметил Ступак.

Напомним, ранее мы писали о том, что в российской Казани произошел масштабный пожар на одном из заводов