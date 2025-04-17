НБУ выпустил уникальную монету к Пасхе: как она выглядит и где купить

Тираж — до 15 000 штук

Национальный банк Украины первые за время существования своей нумизматической программы выпустил памятную монету в форме, напоминающей пасхальную писанку в преддверии светлого праздника Пасхи. Дизайн этой уникальной монеты создала дизайнер Александра Кучинская.

Информация об этом была опубликована на странице Нацбанка Украины в Facebook. Там отметили, что с 17 апреля памятная монета "Пасхальная радость. Писанка" уже в обращении.

Монета изготовлена ​​из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г. Украшена эмалью и локальной позолотой. Ее номинал 10 гривен.

"На реверсе монеты изображена традиционная писанка Одесской области, известная как "Сорокопуть" или "Казачьи левады". На аверсе монеты в центре композиции размещено стилизованное дерево жизни в форме дуба", — сообщают в НБУ.

Монета "Пасхальная радость. Писанка". Фото: НБУ

Монета "Пасхальная радость. Писанка". Фото: НБУ

Также в Нацбанке уточнили, что тираж — до 15 000 штук.

Где можно купить ту монету

Приобрести монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов. Их перечень указан здесь. Подробнее о старте продаж информация появится на официальных сайтах интернет-магазина НБУ и банков-дистрибьюторов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в прошлом году Нацбанк выпустил монету, посвященную аварии на ЧАЭС. Это монета "Чернобыль. Возрождение. Аист черный", ее номинал 5 гривен.