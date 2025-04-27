Монету двухлетней давности продают почти за 100 долларов: узнайте, что в ней особенного

Декоративные элементы, символическая надпись и идеальное состояние делают товар еще более уникальным

После начала полномасштабного вторжения России предметы, имеющие национальное значение, приобрели еще более особую популярность среди украинцев. К примеру, уникальная монета номиналом 10 гривен 2023 года выставлена на продажу для ищущих редкие экземпляры.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте купли-продажи. Как отметил автор, монета обладает идеальным состоянием, что является важным фактором для любителей нумизматики.

Центральной частью монеты есть стилизованное изображение щита с мечом и другими элементами, придающее монете символическое значение. По кругу размещена надпись на украинском языке: "Вместе к победе" в верхней части и "Командование объединенных сил ВСУ" — в нижней, что подчеркивает важность поддержки наших защитников.

Материал монеты выглядит металлическим и имеет серебристый цвет, а дизайн вокруг номинала состоит из декоративных элементов, придающих монете изысканный вид.

Приобрести такой лот можно за 4 000 гривен и он, безусловно, станет отличным дополнением к любой коллекции. Доступны несколько способов доставки: "Укрпочта", "Meest" или "Новая Почта". Важно отметить, что товар не подлежит возврату.

Монета является настоящим произведением искусства, которое заслуживает внимания! Если вы нумизмат или ищете редкие предметы для своей коллекции, не упускайте возможность приобрести этот эксклюзивный экземпляр.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Национальный банк Украины впервые за всю историю своей программы выпустил памятную монету, форма которой напоминает пасхальное яйцо, к светлому празднику Пасхи.