Пляжи в сорняках и почти без людей. Как сейчас выглядит легендарный оккупированный курорт Азовского моря (видео)

До полномасштабной войны сюда приезжало более 100 тысяч человек

Российская оккупация уничтожила многие известные летние курорты Украины. В том числе и Мариуполь, находящийся на побережье Азовского моря.

В сети уже появились новые кадры из этого города. На видео видно, что пляжи понемногу зарастают травой, а людей не так уж много.

Мариуполь был оккупирован Россией еще в 2022 году весной и с тех пор город не видел нормального летнего сезона. Даже местные редко ходят на пляж. На ролике видно, что в жаркую летнюю погоду людей на побережье немного. Да, есть какие-то развлечения, но они не сравнятся с тем, что было до 2022 года.

Мариуполь до оккупации

Мариуполь до оккупации

В 2021 году Мариуполь принял более 100 туристов за один летний сезон. А украинские власти планировали наращивать эти масштабы, создавая дополнительные курортные места. Планировалось, что в 2022 году на отдых приедет до 150 тысяч туристов, а в 2023 — уже более 200 тысяч. Однако полномасштабная война внесла свои коррективы.

Кроме заброшенных и поросших травой пляжей, уничтоженного курортного сезона, не следует забывать и о водных минах. Да, люди до сих пор боятся плавать в море, хотя "власть" ничего не делает, чтобы сделать его более безопасным.

Мариуполь во время оккупации

Напомним, в сеты показали во что Россия превратила Седово в Донбассе. Этот курорт в оккупации уже больше 10 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит легендарная Кирилловка, которую российская оккупация меняет до неузнаваемости.