Где в Украине можно подняться на "Цицьку" с крестом и как она выглядит (фото)
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Жемчужина Закарпатья, покоряющая юмором и видами
Закарпатье всегда удивляет не только красотой природы, но и непривычными названиями достопримечательностей. Здесь путешественников особенно привлекает внимание гора Цицька – вершина, которая благодаря своей "женской" форме получила шутливое имя от многих туристов.
Гора с необычным названием возвышается в окрестностях пгт Воловец — в самом сердце Закарпатской области. Это место уже давно стало излюбленным для пеших путешествий, фотосессий и отдыха на природе.
Шутка и красота природы в Карпатах
Официально эта вершина называется Воскресенский Верх и имеет высоту около 1219 метров над уровнем моря. Свой шутливый псевдоним гора получила из-за характерной округлой формы, которая с определенного ракурса напоминает женскую грудь. Именно это сделало ее популярной среди туристов, блогеров и фотографов, активно делящихся фотографиями с вершины в социальных сетях.
Идеальный поход для выходного дня
Удобнее всего начать маршрут из центра пгт Воловец, недалеко от железнодорожной станции. Тропа пролегает через улицы Привокзальную, Шевченко и Левка Коберского, дальше — по тропинке к вершине, где установлен восьмиметровый православный крест.
Подъем занимает в среднем 1–1,5 часа и подходит даже для малоопытных туристов. Для более опытных путешественников доступен кольцевой маршрут через вершины Темнатик и Плай.
Главная награда — зрелищные виды
С вершины Цицьки открываются панорамы на Воловецкую котловину, Боржавский хребет, гору Пикуй, а в ясную погоду видна даже часть Водораздельного хребта. Впечатление усиливает спокойная атмосфера: вокруг – только горы, лес и ветер.
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