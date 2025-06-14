Где в Украине можно подняться на "Цицьку" с крестом и как она выглядит (фото)

Жемчужина Закарпатья, покоряющая юмором и видами

Закарпатье всегда удивляет не только красотой природы, но и непривычными названиями достопримечательностей. Здесь путешественников особенно привлекает внимание гора Цицька – вершина, которая благодаря своей "женской" форме получила шутливое имя от многих туристов.

Гора с необычным названием возвышается в окрестностях пгт Воловец — в самом сердце Закарпатской области. Это место уже давно стало излюбленным для пеших путешествий, фотосессий и отдыха на природе.

Шутка и красота природы в Карпатах

Официально эта вершина называется Воскресенский Верх и имеет высоту около 1219 метров над уровнем моря. Свой шутливый псевдоним гора получила из-за характерной округлой формы, которая с определенного ракурса напоминает женскую грудь. Именно это сделало ее популярной среди туристов, блогеров и фотографов, активно делящихся фотографиями с вершины в социальных сетях.

Идеальный поход для выходного дня

Удобнее всего начать маршрут из центра пгт Воловец, недалеко от железнодорожной станции. Тропа пролегает через улицы Привокзальную, Шевченко и Левка Коберского, дальше — по тропинке к вершине, где установлен восьмиметровый православный крест.

Подъем занимает в среднем 1–1,5 часа и подходит даже для малоопытных туристов. Для более опытных путешественников доступен кольцевой маршрут через вершины Темнатик и Плай.

Где находится гора Цицька. Фото: Google Maps

Маршрут пгт. Воловец – г. Цицька – пгт. Воловец. Фото: karpaty.rocks

Главная награда — зрелищные виды

С вершины Цицьки открываются панорамы на Воловецкую котловину, Боржавский хребет, гору Пикуй, а в ясную погоду видна даже часть Водораздельного хребта. Впечатление усиливает спокойная атмосфера: вокруг – только горы, лес и ветер.

Фото: Клуб Піших Туристів

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