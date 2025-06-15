"А дальше - портрет Путина?": поздравление Пентагона с триколором вызвало скандал в сети (фото)

Пользователи сети обсуждают загадочные нюансы на картинке

В День флага в США Пентагон опубликовал поздравление, но на картинке заметили элементы, похожие на российский триколор. В сети началась волна возмущений по этому поводу.

Соответствующее сообщение появилось на странице Министерства обороны США в Twitter. Сбоку на картинке изображен флаг США, а по центру есть две эмблемы, напоминающие российские флаги.

"С Днем флага! Давайте почтим эмблему нашей страны и звезды и полосы, которые объединяют нас всех. Когда мы демонстрируем флаг нашей страны и размышляем о ценностях, которые он представляет, давайте праздновать свободу, мужество и стойкость, которые делают нашу страну великой", — говорится в сообщении.

Пентагон поздравил с Днем флага, но на картинке заметили флаги РФ

Реакция сети

Под постом с флагом появилось большое количество гневных комментариев, которые направлены в адрес Минобороны Штатов из-за "российских флагов".

В сети обсуждают поздравление Пентагона Скриншот X (Twitter)

В сети обсуждают поздравление Пентагона Скриншот X (Twitter)

В сети обсуждают поздравление Пентагона Скриншот X (Twitter)

В сети обсуждают поздравление Пентагона Скриншот X (Twitter)

В сети обсуждают поздравление Пентагона Скриншот X (Twitter)

В сети обсуждают поздравление Пентагона Скриншот X (Twitter)

В сети обсуждают поздравление Пентагона Скриншот X (Twitter)

В сети обсуждают поздравление Пентагона Скриншот X (Twitter)

В сети обсуждают поздравление Пентагона Скриншот X (Twitter)

К слову, некоторые объясняют, что на фото не российские флаги. Синий цвет — это фон, на котором изображены белые и красные полоски, что в целом создает видимость символики РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему для Дональда Трампа важны отношения с Владимиром Путиным. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин пояснил ситуацию.