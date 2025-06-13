Детей без прививок не пустят в школы и садики: Кабмин предложил законопроект

В соцсетях новая инициатива от министров вызвала оживленную дискуссию в сети

Кабинет министров подал в Верховную Раду Украины законопроект, ужесточающий правила защиты населения от инфекционных болезней. В документе предлагается ограничить посещение учебных заведений для детей без обязательных прививок (при отсутствии медицинских противопоказаний).

Об этом говорится в законопроекте №13367. Если совершеннолетний человек или законные представители ребенка, подлежащего обязательным прививкам, отказываются от вакцинации, медработник должен взять у них письменное заявление об отказе. Если такое заявление не предоставят — составляется соответствующий акт по форме Минздрава.

Дети без обязательных прививок не смогут посещать детские сады, школы, заведения отдыха и оздоровления. Исключением является наличие медицинских противопоказаний. В таком случае ребенок может учиться по другим формам: дистанционной, заочной, индивидуальной и т.п.

Также законопроект обязывает больных инфекционными заболеваниями или носителей возбудителей инфекций выполнять требования медработников по лечению и соблюдать правила, установленные для предотвращения распространения болезней.

В соцсетях новый законопроект вызвал оживленную дискуссию. Некоторые пользователи поддержали инициативу, отмечая, что если родители не могут самостоятельно принять решение о вакцинации ребенка, государство должно проявить большую мудрость. Другие отреагировали коротко: "Прекрасно", "Наконец-то", "Опомнились… Поколения выросли без прививок".

В то же время часть комментаторов высказала оговорку: они интересуются, кто будет нести ответственность, если из-за отсутствия вакцинации болезнь подхватит еще несколько человек.

Отдельные комментаторы обратили внимание на то, что инициатива противоречит Конституции и призывают отклонить законопроект, ведь, по их мнению, "Конституция на паузе". Некоторые также иронизировали, спрашивая, смогут ли такие дети потом служить в армии или учиться дистанционно.

Законопроект еще предстоит рассмотреть парламенту. Его принятие может существенно изменить подход к вакцинации и посещению учебных заведений в Украине.

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