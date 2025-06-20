У государства – Нацгвардия, у олигархов – титушки. Экс-комбат Семенченко развеял миф о ЧВК

Частные армии должны действовать по закону

Украинские частные военные компании (ЧВК) не станут инструментом властей для противодействия народным протестам и не будут использованы в интересах олигархов, желающих иметь свои частные армии. Для этого у власти и крупного бизнеса есть другие механизмы.

Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал экс-комбат батальона НГУ "Донбасс", депутат Верховной Рады VII созыва Семен Семенченко. Более четырех лет он арестован по обвинению в создании ЧВК.

Больше об этом читайте в публикации: "Бахмут взяли зеки из частной армии, а у нас до сих пор нет этого инструмента, — Семен Семенченко".

Он напомнил, что во Франции, Великобритании, США существуют ЧВК, однако риска их использования против государства нет.

— Там наоборот, и полицейский, и военный могут уйти в отпуск, поработать на государство в частной военной компании и вернуться в армию. Поэтому эти аргументы высосаны из пальца. Говорить, что частная армия, обычно насчитывающая несколько тысяч человек максимум, угрожает государству, у которого миллионная армия, полиция, СБУ… Ну, это смешно. Поэтому я "за" ЧВК, но под контролем государства, под руководством умных людей и под законодательным обеспечением, чтобы все было прописано нормально, — говорит экс-нардеп.

По его словам, у государства есть Национальная гвардия, а у властей — титушки.

— Им для этого не нужны никакие частные армии. Тем более, если частные армии работают по закону. По закону можно прописать, например, работу ЧВК только за пределами Украины, или если внутри страны, то ЧВК работают только с какими-то спецподразделениями. То есть, ЧВК могут быть ограничены законодательством гораздо больше, чем наши обычные титушки, бандиты или даже Национальная гвардия. Потребности в создании частных армий для этого просто не существует, — считает ветеран АТО.

По его мнению, все украинское государство принадлежит чиновникам — прокурорам, руководителям полиции, правительству, имеющим все инструменты.

— Поэтому ЧВК им просто не нужны. Извините, но полиция это давно уже частная армия класса власть имущих. Поэтому у них это давно уже существует. Не говорят же, что дроны, РЭБы, снаряды, пулеметы, которые у нас производят частные фирмы и поставляют в армию, кто-то может захотеть направить против государства. Тут же позволяют это делать, – говорит экс-комбат.

Он напомнил военную историю.

— Сколько военных мятежей совершили ЧВК? Я не помню ни одного, кроме Пригожина, но мы же себя не сравниваем с Московией. Но я могу привести множество примеров, где именно армия создает военные перевороты. К примеру, Петлюра против Скоропадского. Или давайте вспомним перевороты в России, Латинской Америке. ЧВК это делали? Нет! Это делали военные, — подытожил Семен Семенченко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему армия не может выполнять задачи ЧВК.