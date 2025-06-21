5-річного особливого хлопчика дивом знайшли за три доби на Прикарпатті: що з ним стало (фото, відео)

Його шукали майже понад 350 людей

Кирило Боднарук — п'ятирічний хлопчик, що загубився в лісі поблизу села Троїця Коломийського району, знайдений рятувальниками. Пошуки малого тривали безперервно понад три доби.

Дитина особлива — має розлад аутичного спектра та не розмовляє. Рятувальники Спеціального авіаційного загону ДСНС України за допомогою дрона виявили малого о 05:54 у суботу, 21 червня, повідомляє ДСНС. Малюк виснажений, хлопчика передали медикам.

Дитина виснажена

Організм малюка зневоднений

Дитину шукали сотні людей

Його виявили за допомогою дрона

Як проходила пошукова операція

Фахівці обстежили 5 тисяч 500 га місцевості, зокрема 4 тисячі 600 га лісового масиву. За допомогою дронів було обстежено 8 тисяч. 902 га території. Водолази обстежили 12 водойм та 155 га прибережної зони.

Для пошуків малого використовували безпілотники з тепловізійними камерами. До проведення пошуково-рятувальної операції було залучено 361 особу та 45 одиниць техніки, у тому числі 9 БпЛА та чотири кінологи зі службовими собаками.

Як розповідав "Телеграф", у Львові чоловік штовхнув хлопчика, що закликав вшанувати полеглих захисників. Пізніше чоловік перепросив хлопчика за свою поведінку (перериваючи хвилину мовчання). Він пояснив свій вчинок тим, що дуже поспішав до вбиральні.