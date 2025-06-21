Одесситы после массированного обстрела устроили громкие вечеринки (видео)

Возможно, они так снимают стресс

Одесса в ночь на субботу, 21 июня, находилась под атакой российских беспилотников — было слышно много взрывов, в одном из районов города вспыхнул пожар, а накануне россияне массированно атаковали областной центр. Однако вечером в пятницу клубы и рестораны были полностью забиты людьми.

Видео развлекательных мероприятий и участвовавших в них толп опубликовали местные Telegram-каналы. Примечательно, что люди веселились на Аркадии, где ночью была опасность атаки беспилотниками.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах… Аркадия, Малый Фонтан, Киевский район, будьте осторожны", — призвал мэр Одессы Геннадий Труханов после часа ночи.

Россияне атакуют Одессу практически каждую ночь. Военные моряки минувшей ночью уничтожили 10 российских "шахедов", сообщили в ВМС Украины.

Как в сети комментируют веселье в Одессе во время обстрелов

Мнения комментаторов традиционно разделились. Одна из них заметила — "будто бы нет войны". Некоторые говорят, что люди отдыхают, чтобы отвлечься от ужасов войны. Еще одна комментатор критикует, что во время войны показывают, где есть скопления людей — туда могут ударить россияне.

"Вроде нет войны", "Отдыхают, чтобы кукухой не поехать", "Пусть отдыхают на здоровье люди, должна быть какая-то отдушина в этой темноте", "На **ра это выставлять? А потом мы возмущаемся, что туда летит всякая **йня", — пишут в сети.

В сети мнения разделились

Стоит отметить, что в ночь на пятницу россияне массированно атаковали Одессу. Под удар попала многоэтажка, четырехэтажный жилой дом полностью выгорел. Погиб человек, еще 14 пострадали.