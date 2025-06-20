Пол Украины без интернета: россияне насмешили новым абсурдным фейком

Пользователи в сети уже шутят

Российская пропаганда продолжает распространять в сети странные и абсурдные фейки. В этот раз в РФ заявили, что в Киеве, Львове и Ровно вообще "нет интернета".

Соответсвующую ложь распространяли пропагандистские каналы. Украинцы уже начали шутить по этому поводу.

"Киев, Киевская область, Львов и Ровно полностью остались без интернета. Более 20 украинских хостинг-провайдеров подверглись массовой атаке российских хакеров. К настоящему времени заблокирован доступ к серверам клиентов VPS, VDS, сайтам, оптом сети, IPTV, IP-телефония (на которой завязаны все украинские кАлл-центры) и десятков других способов связи через интернет", — говорится в фейковой новости.

В то же время в украинской сети, которая, к слову, работает без сбоев, начали шутить на этот счет. Некоторые даже вспомнили новость о том, что американский миллиардер Илон Маск якобы попросил политического убежища в России.

"Сразу после того, как Илон Маск "попросил" политическое убежище в России, во Львове, Ровно и Киеве "исчез" интернет", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно сетью начала распространяться информация, что якобы "шахеды" могут улавливать вызов с мобильных телефонов и распознавать этот сигнал как сигнал к атаке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы в Киеве передали "особое" приветствие главе России Владимиру Путину, которое видно даже из космоса.