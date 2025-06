История с выездом министра Чернышева продолжается: выяснился интересный факт о его семье

Вскоре ему должны вручить подозрение

Семья вице-премьера – министра национального единства Алексея Чернышева, не вернувшегося из командировки за границей, уехала из Украины. Уже 23 июня ему планируют вручить подозрение.

Об этом сообщает "Украинская правда" и "Радио Свобода". Отмечается, что поездка за границу Чернышева запланированная, но предстоящее вручение подозрения в коррупции вряд ли будет способствовать его возвращению.

"По информации источников, 19 июня уехал сын Чернышева, 20 июня — жена", — пишет УП.

Известно, что и в понедельник, 23 июня, Чернышеву НАБУ/САП должны вручить подозрение. Ведь в Кабмин направили соответствующее приглашение на Министерство национального единства Украины, которое возглавляет Алексей Чернышев.

"После командировки министру Чернышеву должны вручить подозрение", — заявил нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на источники в правительстве.

Напомним, в сети обратили внимание на то, что 17 июня Чернышев онлайн открыл форум "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery", который состоялся в Киеве. А накануне стало известно, что НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему с землей под застройку в Киеве, а среди фигурантов были люди, связанные с министром Чернышевым.

В то же время премьер-министр Денис Шмигаль подтвердил, что министр национального единства Чернышев находится в плановой командировке за границей до конца недели. А президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Чернышев должен вернуться в Украину.

