Озеро, вертолетная площадка и не только: как выглядит особняк беглого министра МВД Захарченко под Киевом

Шикарный дом сейчас находится в управление АРМА

Соратник экс-президента Виктора Януковича, бывший министр МВД Виталий Захарченко сбежал в Россию. Но в Украине у него осталось много элитной недвижимости, в частности роскошный особняк в Обуховском районе. Территория владений огромная и на ее обустройства бывший министр не жалел денег.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит дом под Киевом экс-министрп-беглеца Виталия Захарченко. Мы узнали некоторые детали.

Как выглядит дом беглого министра МВД Захарченко

Помимо элитных квартир и земельных участков, а также частного дома возле "Батькивщины-матери", у бывшего министра был шикарный особняк площадью почти 1300 кв. в селе Романков Обуховского района.

Дом беглого министра МВД Виталия Захарченко

Дом с большими панорамными окнами и летней площадкой построен из камня. Внутри есть бассейн. На территории, кроме основного особняка, есть еще гостевой домик с дорогой мебелью и декором, а также гараж, домик для охраны, зона барбекю, теннисный корт, вертолетная площадка и ангар для вертолетов.

У Захарченка в Украине осталомь много элитной недвижимости

Особняк Захарченко под Киевом

На участке посажены разнообразные деревья и есть небольшое искусственное озеро с беседкой в японском стиле.

На территории есть небольшое озеро и много деревьев

Территория особняка Виталия Захарченко

В этом доме Захарченко жил с семьей, его жена Людмила занималась разведением собак элитной породы — мальтийских болонок. Затем она сбежала в Москву и открыла свой питомник там.

В особняке Захарченко жил вместе с семьей

В 2024 году стало известно, что все элитное имущество Захарченко, в том числе и имение под Киевом, находится в управлении Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). И это агентство объявляло конкурс по отбору управляющего и оценщика на арестованное имущество бывшего министра МВД.

Тенисный корт на участке особняка

"АРМА работает над тем, чтобы имущество преступников, в частности, лиц, причастных к расстрелам на Майдане и коррупционным схемам времен режима Януковича, не простаивало, а приносило пользу государству и украинскому народу", — говорится в сообщении.

Управляющий недвижимостью не должен быть связан с Виталием Захарченком, а также никак связан с Россией или Беларусью. В его обязанности должно входить сохранение актива и минимальная плата от дохода в государственный бюджет.

В дом экс-министра искали управляющего

В Офисе генерального прокурора отметили, что по Захарченко есть четыре уголовных производства в Украине. Министр-беглец находится в государственном розыске и международном розыске.

Как выглядит особняк, где жил экс-министр МВД Виталий Захарченко

"Телеграф" писал ранее, как выглядит дом Тимошенко под Киевом. Она арендует его у своей племянницы.