Чернышов вернулся в Украину и сделал громкое заявление

Министр говорит, что вернулся из командировки

Министр национального единства Алексей Чернышов вернулся в Украину. По его словам, история с его пропажей является "кампанией по дискредитации".

Об этом он сообщил в своем сообщении в соцсети Facebook. Он отметил, что находился в командировке, но с 23 июня вернется к работе в правительстве.

"В частности, будем работать над максимальной сохранностью уже имеющейся поддержки наших граждан в странах-членах ЕС. Кампанию дискредитации разберем по фактам. Правда всегда побеждает", — написал он.

Пост Чернышева

К своему сообщению, он прикрепил фотографию на фоне какого-то магазина, на котором видна надпись на украинском языке.

Чернышов вернулся

История с выездом министра

17 июня Чернышов онлайн открыл форум "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery", который состоялся в Киеве, однако лично он на нем не присутствовал. После этого в Кабмине сообщили, что он находится в командировке в Чехии.

При этом стало известно, что НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему с землей под застройку в Киеве, а среди фигурантов были люди, связанные с министром Чернышовым. В СМИ сообщили, что правоохранители готовятся вручить ему подозрение, а крайним сроком называли 23 июня.

Как сообщалось ранее, в сети появилась информация, что 19 июня Украину покинул сын Чернышова, а 20 июня — его жена.