Роскошное жилье не помешало "протиснуться" в єОселю: кто из судей и прокуроров отличился наглостью (расследование)

Государственная программа по льготному кредитованию создавалась для людей, не имеющих собственного жилья

Журналисты обнаружили нескольких чиновников, воспользовавшихся льготным ипотечным кредитом по государственной программе єОселя. Хотя по условиям программы помощь предназначена тем, кто действительно нуждается в жилье, некоторые из этих людей уже владели несколькими дорогими квартирами в Киеве, а потребность в новом жилище у них фактически отсутствовала.

Об этом говорится в сюжете Bihus.Info. Расследователи выяснили, что супруга судьи с частным домом под Киевом, сдает квартиру, приобретенную по єОселе, в аренду. Также льготной программой воспользовались прокурор, у которого только баня в частном доме напоминает стандартную "двушку", и директор госучреждения, у бывшей жены которого 4 квартиры в столице.

Программа єОселя: для кого она

Государственную программу єОселя запустили в октябре 2022 года. Программа изначально создавалась для того, чтобы дать возможность гражданам, у которых нет собственного жилья, приобрести его в ипотеку под супернизкие проценты. Чтобы принять участие в єОселе, нужно соответствовать нескольким критериям, среди которых основной – или полное отсутствие в собственности жилья или наличие недвижимости небольшой площади, недостаточной для семьи.

Право на получение кредита под минимальные 3% этой программы имеет ограниченная категория лиц: военнослужащие по контракту, правоохранители, ученые, педагоги и медики. А с августа 2023 года воспользоваться ипотекой єОселя могут и другие украинцы, не имеющие собственного жилья.

Категории украинцев, имеющих право на кредитование по программе єОселя под 3%:

Военнослужащие Вооруженных сил по контракту, СБУ, Службы внешней разведки Главного управления разведки Минобороны, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Госспецтрансслужбы, военные прокуроры Офиса Генерального прокурора, работники ГСЧС, сотрудники Службы операций Национального антикоррупционного бюро, детективы и старшие детективы Национального антикоррупционного бюро, лица рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований, детективы и лица начальствующего состава

Медицинские работники – специалисты и профессионалы учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности

Педагогические работники учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности

Научные и научно-педагогические работники учебных заведений и научных учреждений государственной или коммунальной формы собственности

Категории украинцев, имеющих право на кредитование по программе єОселя под 7%:

Ветераны войны и члены их семей, участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, определенные статьей 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а также семьи погибших (умерших) Защитников Украины

Внутренне перемещенные лица

Другие граждане, не владеющие жильем, или его площадь менее 52,5 м² + 21 м² на каждого следующего члена семьи дополнительно

Важным преимуществом программы єОселя является возможность приобрести жилье в ипотеку под 3% для отдельных льготных категорий и 7% для всех остальных в то время, когда банки предлагают ставки 15-25%. В 2024 году более 8,5 тысячи украинских семей воспользовались программой, а объем выданных кредитов превысил 14,6 миллиарда гривен.

Вместе с популярностью программы растут и очереди в банках — те, кто действительно нуждается в жилье и отвечает всем условиям, вынуждены ждать финансирования месяцами. В то время как льготные кредиты часто оказываются в руках тех, кому такая поддержка практически не нужна.

Андрей и Леся Носович

ЖК во Львове, в котором жена прокурора приобрела квартиру по селу

Журналисты Bihus.Info установили, что льготную ипотеку под 3% в рамках программы єОселя оформила жена руководителя Калушской окружной прокуратуры Андрея Носовича. До этого она была владелицей просторной квартиры площадью 100 м2 во Франковске и дома на 350 м2 в пригородной зоне. В преддверии получения ипотеки эти объекты внезапно сменили владельцев: дом был переоформлен на сына, а квартиру продали по сомнительно низкой цене. Вскоре после этого супруга прокурора приобрела новую квартиру во Львове за счет льготного кредита.

До момента оформления ипотеки Леся Носович получала прибыль в качестве предпринимателя и владелицы компании. Однако в год подачи на кредит она официально трудоустроилась медработницей в коммунальном Центре первичной медицинской помощи. Примечательно, что проданная по заниженной цене квартира во Франковске досталась дочери руководителя этого медучреждения. Это может указывать на то, что новый статус Носович был выбран не случайно именно как предпосылка для участия в программе.

Игорь и Ирина Гулейковы

ЖК Elyseum в Киеве, в котором квартиру приобрела супруга судьи

Еще один пример — судья Верховного Суда Игорь Гулейков, за прошлый год задекларировавший более 3,7 млн гривен дохода. Его жена Ирина Гулейкова, работающая в Музее книги и книгопечатания, воспользовалась своим статусом научной работницы и получила льготный кредит на квартиру в ЖК Elyseum в Киеве.

Впрочем, уже через месяц после заключения договора она открыла ФЛП с видом деятельности "аренда недвижимости". По словам самого судьи, приобретенную квартиру семья уже сдает в аренду, что прямо противоречит первоначальному замыслу программы как инструмента обеспечения жильем тех, кто действительно в этом нуждается.

Частный дом Игоря Гулейкова в селе Дмитровка

Кроме того, через несколько месяцев после приобретения квартиры мать Гулейкова подарила ему земельный участок под Киевом, где уже завершалось строительство частного дома. Владельцем недвижимости судья официально стал в начале 2025 года.

Сергей Тюленев и его "экс-жена"

ЖК Greenville Park, в котором квартиру приобрел Сергей Тюленев — директор ННЦ ИСЭ

Сергей Тюленев, который с 2023 года возглавляет харьковский Институт судебных экспертиз имени Бокариуса, в прошлом году воспользовался программой єОселя, чтобы купить квартиру площадью 65 м² в премиальном ЖК Greenville Park в Киеве. Формально иного жилья у него нет. Но его бывшая жена владеет по меньшей мере тремя квартирами в столице — в частности, большой трехкомнатной в ЖК "Русановская Гавань" и еще двумя объектами в Park Avenue VIP, общая рыночная стоимость которых может составлять около полумиллиона долларов.

Несмотря на развод, Тюленев указывает женщину в декларации как лицо, с которым проживает совместно без официального брака. Более того, именно она, по его словам, одолжила ему 2 млн грн на первый взнос для покупки квартиры по программе. Подобные схемы, когда пары разводятся только на бумаге для участия в госпрограммах, журналисты уже неоднократно фиксировали.

Как такое становится возможным? Очень просто – достаточно, скажем, переоформить имущество на детей. Или же принять в "подарок" земельный участок с новеньким домом уже после того, как получена льготная ипотека. Схем – множество.

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