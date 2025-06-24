Россиян на фронте лишили инициативы? Генерал объяснил новую тактику ВСУ

В разных секторах продолжаются тяжелые бои, но врагу не удалось добиться поставленной цели

Российские оккупанты группами по два-три человека на квадроциклах и мотоциклах атакуют украинские позиции и пытаются закрепляться на них. Однако ВСУ нашли способ борьбы с ними.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж. Он объяснил новую украинскую тактику.

По его словам, ВСУ уничтожают врага непосредственно в местах концентрации. Например, на Новопавловском направлении враг пытается давить с небольшого выступана юге, однако он был своевременно остановлен. Из-за длинной и узкой формы ему грозит перерезание ударами с флангов и окружение, что не дает возможности разворачивать широкомасштабные наступательные операции на Днепропетровщину, говорит военный эксперт.

Ситуация на Новопавловском направлении

— На Запорожское направление [россияне] планировали стянуть до 100-120 тысяч. О наступлении на Запорожье уже четыре месяца говорили, тактически наступали возле Токмака и других мест, но не удалось пробить что-либо существенное. Где-то было продвижение от полукилометра до километра, мы их отбрасывали в других местах, но сегодня мощнее овладели нанесением ударов по резервам и железной дороге, которая доставляет средства ведения огня и личный состав, — говорит Маломуж.

Он напомнил успешную операцию Главного управления разведки Минобороны Украины на оккупированной части Запорожья, где уничтожили эшелон с военной техникой и вооружением россиян.

— В разных секторах идут тяжелые бои, но мы не даем врагу проявлять инициативу. [ВСУ] пытаются, как говорит Сырский, контратаковать. Это новый метод ведения войны, а не только оборона. Уничтожаем резервы [врага] и постепенно где-то даже наступаем, [наносим] контрудары и удары в слабых местах даже при меньших силах и средствах. Подтягиваем новейшие [вооружения] для более эффективных способов нанесения ударов противнику. Чтобы продвинуться вперед и в отдельных слабых местах врага создать предпосылки для наступательных операций более широкомасштабного характера, — подчеркнул генерал-разведчик.

По его мнению, главком ВСУ Александр Сырский "заточен" на контрнаступление.

— Если будут обучены мобилизационные ресурсы, получена техника и вооружение (50% произведены собственным ВПК, а частично — получены от Европы и закуплены в США), можно генерировать ресурсы и чтобы держать позиции, и чтобы готовить контрудары по врагу, — подытожил Николай Маломуж.

Напомним, ранее он рассказал "Телеграфу", как принудить Россию к миру.