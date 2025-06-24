Росіян на фронті позбавили ініціативи? Генерал пояснив нову тактику ЗСУ

У різних секторах тривають важкі бої, але ворогу не вдалося домогтися поставленої мети

Російські окупанти групами по дві-три людини на квадроциклах і мотоциклах атакують українські позиції і намагаються закріплюватися на них. Однак ЗСУ знайшли спосіб боротьби із ними.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж. Він пояснив нову українську тактику.

За його словами, ЗСУ знищують ворога безпосередньо у місцях концентрації. Наприклад, на Новопавлівському напрямку ворог намагається тиснути з невеликого виступу на півдні, однак він був своєчасно зупинений. Через довгу і вузьку форму йому загрожує перерізання ударів з флангів і оточення, що не дає можливості розгортати широкомасштабні наступальні операції на Дніпропетровщину, каже військовий експерт.

Ситація на Новопавлівському напрямку

— На Запорізький напрямок [росіяни] планували стягнути до 100-120 тисяч. Про наступ на Запоріжжя уже чотири місяці говорили, тактично наступали біля Токмака й інших місць, але не вдалося пробити щось суттєво. Десь було просування від пів кілометра до кілометра, ми їх відкидали в інших місцях, але сьогодні більш потужно опанували нанесення ударів по резервах і залізниці, яка доставляє засоби ведення вогню і особовий склад, — каже Маломуж.

Він нагадав успішну операцію Головного управління розвідки Міноборони України на окупованій частині Запоріжжі, де знищили ешелон із військовою технікою та озброєнням росіян.

— В різних секторах ідуть тяжкі бої, але ми ворогу не даємо проявляти ініціативу. [ЗСУ] намагаються, як говорить Сирський, контратакувати. Це новий метод ведення війни, а не тільки оборона. Знищуємо резерви [ворога] і поступово десь навіть наступаємо, [завдаємо] контрударів і ударів у слабких місцях навіть при менших силах і засобах. Підтягуємо новітні [озброєння], для більш ефективних способів нанесення ударів противнику. Щоб просунутися вперед і в окремих слабких місцях ворога створити передумови для наступальних операцій більш широкомасштабного характеру, — наголосив генерал-розвідник.

На його думку, головком ЗСУ Олександр Сирський "заточений" на контрнаступ.

— Якщо буде навчено мобілізаційні ресурси, отримано техніку та озброєння (50% вироблені власним ВПК, а частково — отримані від Європи і закуплені в США), можна генерувати ресурси і щоб тримати позиції, і щоб готувати контрудари по ворогу, — підсумував Микола Маломуж.

Нагадаємо, раніше він розповів "Телеграфу", як примусити Росію до миру.