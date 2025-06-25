Эксперт назвал огромную ошибку украинцев в войне с Россией и предупредил об опасности

Известный украинский мыслитель назвал Россию болезнью

Достучаться до россиян — это самая большая ошибка, которую могут совершить украинцы во время войны. Такое поведение может привести к "заражению" враждебной идеологией и потере собственной идентичности.

Россияне должны самостоятельно стать нормальными людьми, а не ждать помощи извне. Об этом украинский философ и публицист Вахтанг Кебуладзе сказал в интервью УП.

Кебуладзе говорит, что пытаться найти что-то человеческое в россиянах во время войны это бесполезное дело. Эксперт считает, что агрессор должен сам измениться, самостоятельно.

Философ рассказывает, что Россия — это самый мощный в мире аппарат для обмана людей. "Вся их страна – это ФСБ. Россия лучше всего на протяжении истории умела пытать, убивать, ломать человека, провоцировать", — говорит он.

По его мнению, россияне – это больные в социальном плане люди. Он называет всю Россию болезнью человечества, где местный нацизм стал частью того, кем они себя считают.

"Вся Россия – это социальная, политическая, историческая болезнь. В отличие от немецких нацистов, заразившихся нацизмом, которых пришлось лечить, россияне не просто больны российской версией нацизма. Он является неустранимым элементом их идентичности", — отмечает Вахтанг Кебуладзе.

Украинский философ и публицист Вахтанг Кебуладзе

Публицист говорит, что врага нужно знать, но предостерегает: когда слишком долго его изучать, можно "заразиться" вредными идеями "русского мира" и начать думать так же как россияне. "Россия — как чумный барак истории. В этот барак заходят врачи, чтобы помочь больным, подвергаясь опасности", — говорит эксперт.

Настоящая цель России в этой войне – получить больше людей для армии, считает Кебуладзе. Оккупанты специально превращают жителей захваченных территорий в "пушечное мясо", чтобы идти с войной дальше".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о сопротивлении российской агрессии. Эксперты оценили, что Украине делать с Китаем.