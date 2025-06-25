Специально по домам? Россияне атаковали Запорожье, есть раненые (фото, видео)

Россияне обстреляли жилой сектор Запорожья

В ночь на 25 июня российские войска снова обстреляли Запорожье — оккупанты нанесли четыре удара по городу. Враг бил по жилому сектору – под обстрел попали частные дома.

Двое мужчин в возрасте 31 и 35 лет получили ранения, одного из них пришлось госпитализировать. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров. Факт очень сильных взрывов в час ночи 25 июня подтверждают и корреспонденты "Телеграфа".

По словам Федорова, вражеские ракеты разрушили девять частных домов, повредили сараи и машины местных жителей.

Последствия вражеской атаки

В частных домах разбиты окна

Поврежденные автомобили

Забор посек осколками

Видео последствий атаки на Запорожье

Пострадавшего, которого забрали в больницу, врачи оценивают как среднетяжелого. Второй раненый остался дома — его состояние не критическое.

В районе обстрела работают спасатели

Поврежденные окна закрывают специальными плитами

В районе обстрела работают спасатели и коммунальные службы. Они уже успели закрыть разбитые окна в шести домах специальными плитами. Помогают и волонтеры.

Если кому-нибудь нужна помощь после обстрела, можно звонить на горячую линию города: 15-80 или на мобильные (050) 414 15 80, (067) 656 15 80. Также работает областная линия: 0800 503 508, отметил Иван Федоров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ночью враг снова бил по Харькову. Россияне били "Шахедами" по жилым кварталам.