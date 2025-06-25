Експерт назвав величезну помилку українців у війні з Росією та попередив про небезпеку

Відомий український мислитель назвав Росію хворобою

Достукатися до росіян — це найбільша помилка, яку можуть зробити українці під час війни. Така поведінка може призвести до "зараження" ворожою ідеологією та втрати власної ідентичності.

Росіяни мають самостійно стати нормальними людьми, а не чекати допомоги ззовні. Про це український філософ і публіцист Вахтанг Кебуладзе сказав в інтерв'ю УП.

Кебуладзе каже, що намагатися знайти щось людське в росіянах під час війни — це даремна справа. Експерт вважає, що агресор повинен сам змінитися, без допомоги інших.

Філософ розповідає, що Росія — це найпотужніший у світі апарат для обману людей. "Вся їхня країна – це ФСБ. Росія якнайкраще впродовж історії вміла катувати, вбивати, ламати людину, провокувати", — каже він.

На його думку, росіяни — це хворі в соціальному плані люди. Він називає всю Росію хворобою людства, де місцевий нацизм став частиною того, ким вони себе вважають.

"Вся Росія – це соціальна, політична, історична хвороба. На відміну від німецьких нацистів, які заразились нацизмом, і яких довелось лікувати, росіяни не просто хворі на російську версію нацизму. Він є неусувним елементом їхньої ідентичності", — наголошує Вахтанг Кебуладзе.

Український філософ і публіцист Вахтанг Кебуладзе

Публіцист каже, що ворога потрібно знати, але застерігає: коли надто довго його вивчати, можна "заразитися" шкідливими ідеями "русского міра" і почати думати так само, як росіяни. "Росія – як чумний барак історії. В цей барак заходять лікарі, щоб допомогти хворим, наражаючись на небезпеку", — каже експерт.

Справжня мета Росії у цій війні — отримати більше людей для армії, вважає Кебуладзе. Окупанти спеціально перетворюють жителів захоплених територій на "гарматне м'ясо", щоб йти з війною далі".

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