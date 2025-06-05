Во власти не знают, сколько еще денег нужно на восстановление Бородянки. Жителей предупредили о важных изменениях

В этом году на восстановление уже ушло около 700 миллионов

Восстановление Киевской области продолжается. Только на Бородянку в 2025 году предусмотрено 2,7 миллиарда гривен, но это не финальная цифра. Сколько в итоге уйдет средств на поселок не знают даже власти. При этому для местных уже прозвучало "предупреждение".

Об этом "Телеграфу" рассказал глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин.

Он объяснил, что финальной стоимости восстановления Бородянки пока не знает никто потому, что этот процесс идет постепенно.

"Как можно определить…Вот тут еще будет площадь, а тут укрытия с паркингом, там продолжаются работы по парку. Мы сейчас проходим по улице и каждый какой-то новый объект увеличиваюет или уменьшает общую сумму. Поэтому пока её нет", — объяснил он.

Восстановление Бородянки обсуждает с журналистами руководитель Киевской военной администрации Николай Калашник. Фото "Телеграф"

Не пропустите: чего ожидать Украине в плане восстановления и какие новые угрозы возникают прямо сейчас? Об этом и не только Сергей Сухомлин рассказал в интервью "Телеграфу".

В это же время заместитель главы Госвосстановления Николай Бойко пояснил, на что уже сейчас идут деньги из этой суммы.

"Из этой суммы в этом году на восстановление уже ушло около 700 миллионов. Бородянка будет комплексно восстановлена. Сейчас реализуется 77 проектов за государственные деньги, также нам помогают международные партнеры восстанавливать частный сектор. Действует программа "єВідновлення", по которому люди получают сертификаты и восстанавливают свое жилье.

Сейчас идут работы, чтобы восстановить населенный пункт комплексно. Не отдельно взять объект, а потом восстановить и сказать "мы это сделали". Нет, этого недостаточно. Нужно уделить внимание всем аспектам жизнедеятельности города и мы сейчас это реализовываем", — сказал он.

Также Сергей Сухомлин сделал предупреждение, о будущем развитии поселка.

"Эта комплексная трансформация Бородянки должна привести к исчезновению МАФов, которые сегодня создают архитектурный хаос на улицах. Нужно изменить архетип. Для этого нужна общая работа государства, депутатов и жителей", — отметил Сухомлин.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько будет стоить восстановление "Охматдета" после ракетного удара.