Сколько украинцев готовы отдать России территории ради мира – результаты опроса

На ответы влияют также формулировка вопросов

Территориальные уступки России не поддерживает большинство украинцев (52%). Эта цифра практически не изменилась по сравнению с опросом в феврале этого года.

Об этом свидетельствуют данные свежего опроса КМИС (Киевский международный институт социологии), проведенного с 15 мая по 3 июня. В феврале 50% ответили, что считают, что ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от территорий, даже если из-за этого война будет продолжаться дольше. Разница в 2% — в рамках статистической погрешности.

КМИС в течение трех лет опрашивает украинцев, готовы ли они уступить Россию территории Украины для скорейшего достижения мира и сохранения независимости. Вопрос не содержит уточнения, какие именно территории могут быть предметом уступок, а также о каких именно "территориальных уступках" идет речь. В мае 38% украинцев ответили, что готовы принять некоторые территориальные потери. В феврале 2025 года таковых было 39%.

Какие вопросы задает КМИС

Для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий"

Ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от своих территорий, даже если из-за этого война будет продолжаться дольше и будут угрозы сохранению независимости.

Стоит отметить, что меньше всего тех, кто готов отдать территории Украины РФ ради прекращения войны, было с мая 2022 года по октябрь 2023 — 80-87%. Затем эта цифра стала постепенно уменьшаться.

Как формулировки влияют на ответы

Конкретизация "территориальных потерь" влияет на результаты опроса. Так, когда речь идет об официальном признании отдельных территорий частью России, то подавляющее большинство (68%) будут против. Готовые принять — 24% (речь шла об "отдельных территориях", а не всех оккупированных территорий; в зависимости от территорий в ответах может быть существенное отличие).

Также абсолютное большинство — 78% — отвергают передачу под контроль России контролируемых Украиной территорий. Готовы принять такой вариант только 15%.

"Единственный вариант, где по крайней мере есть пространство для дискуссий – де-факто признание контроля России без признания де-юре. Даже в этом случае 43% готовы принять, а категорически против – 48%. Однако как показывали другие опросы КМИС, если "мирный план" будет включать гарантии безопасности и другие важные для будущего Украины составляющие, то без энтузиазма, но более половины могут принять такой сценарий завершения войны", — отметили в КМИС.

Как сообщал "Телеграф", примерно до середины 2024 года украинцы в вопросе территориальных уступок были более категоричны. Если между маем и началом октября 2024 года ситуация фактически не изменилась, то в период между началом октября и декабрем наблюдается рост с 32% до 38% доли тех, кто готов к определенным территориальным уступкам.