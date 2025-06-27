Мальдіви є в центрі України: вхід на унікальні блакитні озера коштує всього 50 грн (фото, відео)

Про це місце знають далеко не всі

Біля міста Світловодська в Кіровоградській області розташоване унікальне озеро з блакитною водою, яке називають українськими Мальдівами. Це місце приваблює туристів піщаними пляжами та незвичайним кольором води, проте про нього знають далеко не всі.

На місці нинішнього озера в 50-ті роки працював піщаний кар'єр, а згодом після його закриття кар’єр заповнився водою. "Телеграф" розповідає, як дістатись до озера та яка тут є інфраструктура.

Чому вода така блакитна

Блакитні озера

Незвичайний колір води озеро отримало завдяки покладам блакитної глини, що знаходяться біля берегів. Цей природний матеріал надає воді особливий бірюзовий відтінок, який нагадує тропічні курорти.

Блакитна глина має корисні властивості для шкіри, але користуватися нею потрібно обережно — через вміст радону.

Відпочинок та розваги

Відпочинок на блакитних озерах

На піщаних берегах озера облаштовано зону відпочинку з пляжами, столиками, мангалами, волейбольним майданчиком та дитячими атракціонами. Біля озера працюють водні розваги, можна орендувати мангали.

Глибина водойми становить 10-15 метрів. Озеро оточене сосновим лісом. За вхід з людини беруть 50 грн. Орендатор озера побудував вуличні туалети, лавки зі столиками та поставив кіоск, де можна придбати напої і морозиво. На інших з цих чотирьох озер вхід безкоштовний, проте відвідувачі пишуть, що в деяких місцях доволі брудно.

Прайс Голубе озеро

Природа та риболовля

Які є розваги на озерах

На озері живуть різні види водоплавних птахів — чаплі, дикі гуси та качки. Водойма багата на рибу: тут водяться карасі, окуні та плотва. Іноді можна спіймати щуку чи ляща.

Для любителів риболовлі на озері є спеціально відведені зони. Частина берега поросло очеретом — тут нереститься риба.

Відео про Блакитні озера

Як дістатися

Озеро розташоване неподалік від Світловодська та Кременчука. Потрапити до озера можна, звернувши з дороги Світловодськ — Павлівка. Від Кременчука до озера близько 30 кілометрів.

Як дістатись до Блакитних озер

Раніше "Телеграф" також розповідав, як виглядає Яворівське море та як туди потрапити. Там Цілюща вода та неймовірні краєвиди.