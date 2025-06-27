В городах становится все меньше воробьев: орнитолог объяснил, ждать ли экологической катастрофы

Эксперт заявил, что в стране отсутствует системный мониторинг биоразнообразия, поэтому точных данных о численности многих видов птиц нет

В Украине неоднократно распространялись слухи о массовом исчезновении воробьев в городах, что вызвало беспокойство среди граждан. Впрочем, пока рано говорить о катастрофе, поскольку с научной точки зрения эта информация не подвергается фактам.

Об этом "Телеграфу" рассказал Василий Костюшин, орнитолог, заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии имени И. Шмальгаузена НАН Украины.

"Чисельность воробьев, как и других птиц, может сильно колебаться по разным причинам, — говорит господин Василий. — Суровая зима, например, может снизить их количество в 2-3 раза, а затем несколько лет популяция восстанавливается. Это достаточно нормальная и стабильная ситуация, и никаких катастрофических изменений нет".

Эксперт также отмечает, что в Украине отсутствует системная система мониторинга биоразнообразия, поэтому реальных данных о численности многих видов просто нет. "30 лет мы говорим об этом, а системы учета нет. Даже в столице с ее огромными лесными массивами не ведется никаких регулярных учетов — это абсолютно неинтересно городским властям", — отмечает Василий Костюшин.

По словам орнитолога, панику относительно исчезновения воробьев часто усиливает отсутствие информации и эмоциональное восприятие.

Украинцы паникуют из-за исчезновения воробьев

Кроме того, он обращает внимание на то, что существует несколько видов воробьев, которые живут в разных средах, а также другие птицы, численность которых не уменьшается.

"Нельзя говорить, что, если воробьи несколько уменьшились, то в городе что-то плохо с экологией. Это — нормальные природные процессы, на которые не стоит обращать чрезмерного внимания", — подчеркивает собеседник.

Как видим, волна тревог об угрозе исчезновения воробьев в городах не подтверждается научными фактами. Вместе с тем орнитолог подчеркивает необходимость создания государственной системы мониторинга птиц и других видов для более точного контроля за состоянием природы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Галицкий национальный природный парк на Прикарпатье стал домом для самой большой на западе Украины колонии редких птиц семей ибисовых и цаплевых. Тщательные исследования, проведенные в начале июня 2025 г., выявили большое количество гнезд и птенцов.