Эта птичка появилась в Украине только недавно, и снова может исчезнуть: почему так и как она выглядит на фото

Вяхир не образует больших колоний, а гнездится поодиночке, поэтому больших скоплений этих птиц в городах нет

В Украине последние 2 десятилетия заметно растет численность новой птицы — вяхиря. По словам экспертов, он раньше был редким гостем, но теперь становится постоянным жителем городов.

Об этом "Телеграфу" рассказал Василий Костюшин, орнитолог, заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины. Этот вид появился на западе Украины, но уже сейчас его можно встретить даже в Киеве.

Впрочем, по словам эксперта, в настоящее время вяхир в наших краях остается перелетной птицей и зимой исчезает, тогда как в Западной Европе, в частности в Нидерландах и Германии, где зима более мягкая, эта птица уже стала оседлой. "Сначала он (припутень — ред.) появился на западе Украины, где-то во Львове его фиксировали. Затем он распространялся активно и сейчас его полно в Киеве", — объясняет Костюшин.

По словам специалиста, вяхирь не формирует таких крупных колоний, как городской голубь, а гнездится отдельно, поэтому значительных скоплений этих птиц в городах не наблюдается. Однако он уже стал постоянным жителем украинских городов и постепенно адаптируется к городской среде.

Чем известен припутень?

Как выглядит припутень

Припутень – это дикий лесной голубь из семьи голубых. По размеру он больше других голубей — вес: 0,4-0,6 кг, длина: 40-42 см, размах крыльев: 75-80 см. Взрослая птица имеет буровато-серое оперение с белыми пятнами на шее и широкой белой полосой на крыльях. Молодые – более бурые со светло-коричневыми глазами.

Во время полета вяхиря слышно громкое хлопанье крыльев. В период гнездования птицы ведут себя осторожно, прячутся в листьях и умолкают при приближении. Питаются рядом с гнездом, отыскивая пищу на земле. Во время перелетов приезжие избегают открытых мест, выбирая защищенные ландшафты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине часто распространялись слухи о массовом исчезновении воробьев в городах, что вызвало волнение среди людей. Однако пока говорить о катастрофе рано, ведь научные данные этого не подтверждают.