"Азербайджан, врывайся в 3-ю штурмовую": яркие мемы об обострении конфликта между Москвой и Баку

Украинцы в мемах упомянули украинскую бригаду ВСУ, российскую пропагандистку Симоньян и Ленина

В Баку под арестом остаются 8 граждан России, подозреваемые в контрабанде наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Среди задержанных — работники прокремлевского медиа "Sputnik Азербайджан". Во время судебного заседания на их лицах были видны следы избиения. Эти действия стали следствием обострения отношений между Азербайджаном и РФ после гибели двух азербайджанцев в российском Екатеринбурге – прокуратура в Баку заявляет о пытках.

В ответ Азербайджан упразднил все российские культурные мероприятия и остановил сотрудничество с российскими структурами. Кроме того, страна пересматривает статус русских школ. Россия отрицает обвинения и не предпринимает шагов для разрешения конфликта. На фоне эскалации задержаны руководители агентства "Sputnik", а дипломатические отношения между странами заметно напряглись.

В соцсетях на фоне этого появились многочисленные мемы, которые высмеивают и саркастически комментируют события. "Телеграф" собрал самые интересные.

Первый мем с Надеждой Крупской (женой Ленина) и Владимиром Лениным в инвалидной коляске стал хитом. На картинке Надежда говорит, мол, "ты опять натворил глупостей". Ленин в ответ: "Не мешай, Надежда, я Азербайдждан придумываю".

Эту шутку отсылает в российскую пропаганду, которая в эфире телеканалов показывала, что "Азербайджан — это выдумка Ленина".

Второй мем – это видео, где мужчины идут с руками за головой, словно заключенные. Текст шутит: "Азербайджан учил россиян классических летних танцев", — намекая на массовые задержания россиян в Баку.

Третий мем изображает российскую пропагандистку Маргариту Симоньян, которая якобы говорит: "Иду брать Баку!".

Эту шутку породили из поста россиянки, недавно попавшей в центр скандала из-за задержания российских журналистов в Азербайджане.

Четвертый мем — краткая и лаконичная надпись "Азербайджан, врывайся в третью штурмовую", иронически намекающую на военную риторику и "боевой дух" украинцев.

На другом фото запечатлен весь конфликт между Россией и Азербайджаном на фоне массовых задержаний, где за всеми новостями наблюдает Украина.

И наконец, пятый мем – это образ "бабака", который кричит пропагандистские фразы россиян, высмеивая их манеру искажения фактов и агрессивной риторики. Осторожно: в видео присутствует нецензурная лексика!

При всей серьезности ситуации, пользователи соцсетей находят способ посмеяться.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в российском Екатеринбурге правоохранители задержали главу азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шихлинского. По данным журналистов, вместе с ним арестовали еще двух человек, среди которых его сын, адвокат Мутвали Шихлинский.