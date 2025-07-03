Україна замінить Росію для Азербайджану? Які вигоди може отримати Київ від конфлікту Москви і Баку

Порівнюємо, що може втратити Азербайджан та Росія у випадку припинення торгівельних відносин, а також що теоретично може виграти Київ

У разі продовження чи загострення конфлікту між Азербайджаном та Росією може призупинитися вся торгівля між цими країнами. Азербайджан змушений буде шукати інші шляхи збуту для своїх товарів, і Україна теоретично може отримати від цього вигоду.

Яку саме — дізнавався "Телеграф" у політолога з Азербайджану, керівника клубу "Південний Кавказ" Ільгара Велізаде. Експерт розповів про можливі наслідки розриву торгівельних зв'язків та перспективи для України.

Чи дійсно Азербайджан так залежить від Росії

Азербайджан дійсно тісно пов'язаний з Росією, в тому числі в торгівлі. "Річ у тім, що так вже історично склалося, що економіки країн колишнього СРСР становили єдиний, тоді це називалося — народногосподарський комплекс. І навіть після розвалу цієї країни, економічні зв'язки за цілою низкою напрямків продовжували зберігатися. Це диктувалося прагматичним розрахунком і економічною вигодою", — пояснює Ільгар Велізаде.

Для азербайджанських сільгоспвиробників російський ринок є найбільшим і вельми перспективним, як за природно-кліматичними умовами, так і з точки зору логістики. Але і для російських покупців Азербайджан є кращим партнером, оскільки здатний задовольнити зростаючий попит в окремих видах промислових товарів.

"Умовно кажучи, азербайджанські фермери отримують прибутки від продажу своєї продукції в Росії, але й росіяни купують азербайджанські яблука і помідори не з жалю до Азербайджану і не через зобов'язання, а тому що цього хочуть", — додає експерт.

Зростання товарообігу сприяє розвитку логістичних зв'язків і посилює позиції країн у відносинах одна з одною. Але що станеться, якщо ці зв'язки розірвуться?

Що загрожує Азербайджану при розриві з Росією

Експоорт з Азербайджану до Росії - інфографіка

"Давайте уявимо собі, що двосторонні економічні відносини будуть зведені до мінімуму, погіршиться логістика. До чого це може призвести? До поступової переорієнтації ринків і товаропотоків, до перебудови системи торгівельно-економічних відносин", — прогнозує Велізаде.

Як наслідок позиції Росії в регіоні Південного Кавказу помітно ослабнуть. Оскільки з іншими країнами цього регіону у Москви відносини також не особливо клеяться.

Зі свого боку вакуум, що може утворитись внаслідок таких кроків, можуть заповнити інші гравці. Що вони сьогодні благополучно і роблять, каже Ільгар Велізаде.

Чи може Україна замінити Росію для Азербайджану

"Що стосується нафти, прокату та іншої сировини, то будь-яка перебудова системи економічних відносин, логістичних схем на першому етапі може призвести до витрат. Але в подальшому ринок, як правило, адаптується до нових умов", — зазначає Велізаде.

До війни Київ був одним із провідних партнерів Азербайджану на пострадянському просторі. Та, на жаль, війна завдала значної шкоди металургійній промисловості країни. Впали обсяги виробництва та експорту металопродукції. Проте із зерном справи йдуть значно краще.

"Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом буде досягнуто важливе рішення про перемир'я (між Україною та РФ — Ред.), яке відкриє ширші можливості у сфері промислової та сільськогосподарської кооперації між двома країнами. Азербайджан, як і раніше, зацікавлений у придбанні української товарної продукції, зокрема зерна, соняшникової олії, різних видів будматеріалів, металу", — каже експерт.

Велізаде також пригадав, що напередодні війни президент Азербайджану здійснював візит до Києва, де було досягнуто домовленостей щодо активізації співпраці в найрізноманітніших сферах — починаючи з промисловості і закінчуючи сільським господарством.

Україна є учасником програми регіональних комунікацій ТРАСЕКА, в рамках цієї програми між сторонами також реалізуються програми, що сприяють підвищенню транспортної пов'язаності України з країнами Південного Кавказу та Центральною Азією.

Як може змінитись торгова співпраця між Росією та Азербайджаном — що кажуть у Москві

Російські аналітики оцінюють можливі наслідки розриву торгівельних зв'язків традиційно по-своєму, у стилі — "Азербайджану каюк". За їхніми словами, Азербайджан втратить російську нафту, у зв'язку з чим йому доведеться витратити свою, яку вони продають на експорт набагато дорожче, ніж закуповують російську, внаслідок чого нібито втратять величезні гроші.

Проте росіяни не говорять своїм читачам, що азербайджанці цілком можуть знайти якогось іншого вигідного продавця нафти для себе. Це може, наприклад, бути ОАЕ, Кувейт, ОАЕ, Туркменістан тощо.

Також, за словами російських ЗМІ, Азербайджан втратить ринок збуту щодо сільгосппродукції: фруктів, овочів, консервації. Це нібито загрожує падінням цін для виробників, скороченням посівів, падінням доходів фермерів та зростанням безробіття, та, за словами російських пропагандистів, навіть може призвести до мітингів та заворушень у країні.

Але це також дуже необґрунтований прогноз. Азербайджан може переорієнтуватись на інші ринки — Україну, Африку, інші країни Закавказзя, розширити свою торгівельно-економічну зону. Наприклад, почати продавати свою городину, наприклад, легендарну цибулю, на нові ринки.

Серед інших втрат російські аналітики називають втрату російських металів, зокрема дорогоцінних, а також алюмінію, виробів із чорних металів, деревини, зерна та техніки.

"Російські втрати будуть набагато менше, оскільки Азербайджан займає лише 0,6% її зовнішньої торгівлі, і з економічної точки зору це несуттєво. Ми зіткнемося з локальними втратами та зростанням цін на окремі товари, але зможемо переналаштувати потоки та компенсувати розрив іншими ринками. Без помідорів і горіхів вже якось проживемо", — кажуть росіяни.

Втім вони чомусь не кажуть, що ціни на весь імпорт без Азербайджану значно підскочать для жителів Росії.

Імпорт Азербайджану з Росії - інфографіка

З чого почався конфлікт

Конфлікт між Азербайджаном та Росією загострився після подій в Єкатеринбурзі, де затримали понад 50 вихідців з Азербайджану, нібито за нерозкритою кримінальною справою. У затриманні був задіяний спецназ ФСБ, а не Слідчий комітет чи поліція, як зазвичай.

Відомо щонайменше про двох вбитих під час затримання. Азербайджанська влада розкритикувала Росію та скасувала всі культурні заходи, заплановані російськими державними та приватними установами. У Баку також затримали двох агентів російської ФСБ, які працювали під прикриттям у пропагандистському агентстві "Sputnik Азербайджан". Азербайджан також відкрив кримінальну справу щодо подій у Єкатеринбурзі.

Аналітики пояснюють мотиви дій Росії посиленням співпраці Азербайджану з Заходом та створенням регіональних союзів в обхід Росії. Це все починає турбувати Росію, тому було завдання спровокувати Азербайджан, який не збирається мовчати. У місцевій пресі тепер щодня звучать слова критики на адресу Росії, її імперської політики, методів впливу. "Раньше Сталин благодаря НКВД рубил головы, а теперь Путин давит несогласных руками ОМОНа. Как говорится, 37-год продолжается, но намного жесточе и серьезнее. Но понимают ли в Кремле и сам Путин, что сейчас 2025 год? И бывшие союзные республики уже 30 лет как независимые?", — говорилось в эфире государственного телеканала "AZTV".

Раніше "Телеграф" також писав, чому війна з Азербайджаном може стати для Росії фатальною. Ми проаналізували військові потужності Азербайджану та Росії, які вони можуть використати у разі теоретичного конфлікту із залученням військових сил.