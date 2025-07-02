Почему Азербайджан начал скандал с Россией: экс-глава МИД объяснил настоящие причины

Баку, глядя на Украину, понял – он может проводить свою последовательную политику.

Скандал, возникший между Азербайджаном и Россией после того, как Федеральная служба безопасности во время задержания убила двух азербайджанцев и ответные действия Баку – это история не о слабости России, а о том, что Азербайджан почувствовал вкус к проведению собственной последовательной политики. Вряд ли две страны серьезно разругаются между собой.

Об этом сказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии Radio NV. Климкин напомнил, что у Азербайджана хорошие связи с Турцией, а в последние годы вся Центральная Азия, Кавказ и Закавказье не координируют политику с Россией, как это было сразу после падения Советского Союза.

"Он (президент Азербайджана Ильхам Алиев – ред.) чувствует, что он может проводить свою политику. Это не означает антироссийскую, но свою политику, которую он собственно и делает. И если вы посмотрите на контур вокруг России, Центральная Азия не координирует свою политику Россией. И Россия проседает на Кавказе, проседает за исключением Грузии, но Грузия тоже не в последней фазе своего развития", – отметил он.

Поэтому, продолжил Климкин, происходящее сейчас – не о слабости России, а о том, что Баку, глядя на Украину, понял – он может проводить собственную последовательную политику, пользующуюся большой популярностью внутри страны. Если это удалось в первый раз, если удалось во второй раз – Азербайджан будет делать это постоянно.

"Я думаю, на высшем уровне они договорятся. Унижать Азербайджан в России точно не удастся. Это не та история, которую могут себе сегодня в Кремле позволить. Клан Алиевых у власти еще с 60-х годов. То есть мы можем говорить о таком широком взаимопроникновении российских азербайджанских элит еще из Советского Союза. Поэтому вряд ли мы увидим Ильхама Алиева, который бросает вызов Путину, но все равно это приятно наблюдать", – резюмировал Климкин.

Напомним, что после жестких действий российских силовиков в Екатеринбурге между Россией и Азербайджаном разгорелся новый дипломатический скандал. Дошло до того, что азербайджанское государственное телевидение обвинило главу России Владимира Путина в том, что он "показал свое подлинное лицо". Подробнее об этом скандале и его последствиях – в материале "Телеграфа" по ссылке.