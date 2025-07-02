Притула предложил отнимать паспорта: что пишут про идею статуса "негражданина" для коллаборантов

Предложение Притулы о "негражданинах" вызвало немало дискуссий в социальных сетях

Волонтёр и политический деятель Сергей Притула призвал пересмотреть подход к институту гражданства в Украине, в частности — ввести статус "негражданина" для лиц, которые нанесли ущерб государству. По его словам, гражданство — это не только паспорт, а акт доверия между лицом и страной, и государство имеет право отказать в этом доверии тем, кто его предал.

В своём сообщении Притула сравнил нынешнюю ситуацию в Украине с практикой стран Балтии, где после обретения независимости часть жителей получила статус лиц без гражданства. "Есть солдат в окопе, который ежеминутно рискует жизнью, завоёвывая свободу стране. И есть подонки, которые распространяют российские нарративы, сотрудничают с российскими спецслужбами, ждут русского мира в Украине. И у обоих есть украинское гражданство. Это не о свободе слова или выбора. Это – моральная аномалия", — заявил Притула.

Он предложил ввести отдельный статус для таких лиц — аналог "серых паспортов" в Латвии и Эстонии. Речь идёт об институте "негражданина", при котором лицо пользуется базовыми правами, но не имеет политического влияния: не голосует и не избирается ни в центральные органы власти, ни в местные советы. Такой подход, по словам Притулы, позволит защитить общество от "пятой колонны", которая подрывает доверие к государству.

В своём сообщении он прямо очертил категории, в отношении которых, по его мнению, можно рассматривать вопрос о лишении гражданства:

лица, осуждённые за государственную измену;

коллаборанты и сепаратисты;

распространители пророссийских и антиукраинских нарративов;

граждане, сотрудничавшие с российскими спецслужбами;

коррупционеры, причинившие ущерб государству.

"Гражданство — это не просто иметь паспорт с трезубцем. Это взаимное соглашение: ты за это государство, а оно за тебя! Я считаю, что нам уже давно нужно начать широкую публичную дискуссию об институте негражданина — статусе, при котором человек живёт в стране, пользуется базовыми правами, но не имеет политического влияния: не голосует и не избирается. Ни на уровне центральной власти, ни на уровне территориальной общины", — написал Притула. Он подчеркнул, что такая дискуссия давно назрела и должна быть публичной, несмотря на оговорки международного права.

Сергей Притула. Фото: Facebook

Притула также задал риторический вопрос: если человек отсидел срок за государственную измену, может ли он дальше быть гражданином страны, которую предал? По его убеждению, государство не должно позволять предателям влиять на политическую жизнь.

Как отреагировало общество

Предложение Притулы вызвало первые политические реакции. В частности, её поддержала народный депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая. В своём Facebook она назвала идею "очень правильной" и заявила, что Украина имеет право на такие решения, которые являются элементами национальной самозащиты.

Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: Facebook

Появляются также первые реакции со стороны военных. В частности, военнослужащий Орест Каракевич написал на своей странице в Facebook: "Не то, что поддерживаю — всегда говорил об этом! Обязательно такое должно быть. Мало того, я бы ещё блокировал банковские карты, счета и доступ к админуслугам всем уклонистам в частности".

Глава направления "Региональная безопасность и исследования конфликтов" фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", исследовательница Лондонской школы экономики и политических наук Мария Золкина раскритиковала идею Притулы как популистскую и юридически опасную:

"Тот случай, когда под лозунгами поддержки государства и его устойчивости предлагается как раз правовые основы государства и ломать. Всё это очень красиво (то есть, популистски) звучит: предатели, коррупционеры и т.д. не имеют права пользоваться привилегиями гражданства — лишим их его. И толпа будет аплодировать, забыв, что для начала нужно иметь такую судебную систему, в законных приговорах и работе которой ни у кого не должно быть сомнений", – написала аналитик.

Что такое "негражданин" — и откуда эта идея? Пример Латвии и Эстонии

Предложенный Сергеем Притулой "институт негражданина" — не новация. Наиболее известный пример такого подхода существует в Латвии, где после восстановления независимости в 1991 году часть жителей не получила латвийского гражданства. Для них была создана отдельная юридическая категория — "неграждане" (латыш. nepilsoņi), которым выдаётся так называемый "серый паспорт".

Эти люди не являются ни полноценными гражданами Латвии, ни иностранцами. Они имеют право проживать в стране, работать, получать образование, социальные услуги, но не могут голосовать, занимать государственные должности или работать на госслужбе. Среди владельцев "серых паспортов" — преимущественно русскоязычное население, переехавшее в Латвию в советские времена. По состоянию на начало 2020-х годов в Латвии оставалось более 200 тысяч неграждан.

Подобная система действует и в Эстонии, однако там "серые паспорта" дают больше политических прав: например, их владельцы могут участвовать в местных выборах. Это — попытка сбалансировать интеграцию бывших граждан СССР в современное государство при сохранении строгого подхода к предоставлению полного гражданства.

Серый паспорт в Эстонии

В обоих случаях такая практика подвергалась критике — в частности, за дискриминацию и усложнение интеграции. Однако в постсоветских странах Балтии её рассматривали как компромисс в переходный период после обретения независимости.

Юридическая сторона вопроса

Резко против идеи лишения гражданства как формы наказания выступил юрист Дмитрий Бузанов. Он считает, что такая инициатива противоречит принципам уголовного права, Конституции и здравому смыслу.

По словам Бузанова, согласно статье 50 Уголовного кодекса Украины, наказание имеет три цели — возмездие, исправление и предотвращение преступлений. Ни одна из них не достигается, если человека после заключения превращают в лицо без гражданства.

"Как можно "исправить" человека, превратив его в апатрида — лицо без гражданства, без шансов на ресоциализацию? Это противоположность исправлению", — отметил юрист.

Он подчеркнул, что создание в Украине отдельного класса "серых людей", которые потеряли связь с государством, — это не усиление безопасности, а новая угроза. По его словам, такие лица не могут быть высланы за пределы страны, а в условиях войны могут стать очагом подрывной деятельности.

"Реальная цель наказания — интегрировать осуждённого обратно в общество, если он отбыл срок. Если не можешь интегрировать — держи дольше. Но "срезать паспорт" — это не управление рисками, это правовой бред", — подчеркнул Бузанов.

Юрист Дмитрий Бузанов

Он также предостерёг, что продвижение таких идей во время войны только разрушает доверие к государству и сеет страх новых репрессий: "Кара должна быть неизбежной — но разумной, человечной и такой, что не превращает государство в средневекового палача".

Юрист считает, что государству следует усиливать уголовное преследование предателей, применять конфискацию и запреты, а не создавать неконституционные инструменты, которые выглядят как репрессивные фантазии.

"Лишение гражданства как форма наказания — это правовой атавизм, который не имеет ничего общего с целями наказания, определёнными ст. 50 УК Украины. Поэтому кто действительно хочет справедливости — лучше пусть добивается качественного следствия, прозрачных приговоров и настоящего исполнения наказаний. А не грезит "серой зоной" для изгнания своих политических врагов", — подытожил он.

В комментарии изданию "Телеграф" юрист пояснил, что идея о лишении гражданства противоречит не только Конституции Украины, но и международному праву. По его словам, даже приведённые в публичной дискуссии примеры других стран не могут быть аргументом в пользу такого механизма:

"На самом деле примеры, которые упоминают — это не о лишении. В Латвии после восстановления независимости часть людей осталась в статусе не граждан — это были советские мигранты, которые не реализовали право на гражданство. В Эстонии была такая же история. В Канаде действительно был закон, который позволял лишать гражданства осуждённых за терроризм или шпионаж, но в 2017 году его отменили", – заметил он.

Юрист подчеркнул, что даже если не принимать во внимание статью 25 Конституции Украины, которая прямо запрещает лишение гражданства, то и международное право делает невозможной эту практику. В частности, Украина является участником Конвенции о сокращении безгражданства.

Статья 10 Конвенции о сокращении безгражданства

"Эта конвенция прямо запрещает создавать лиц без гражданства. Если государство лишает человека гражданства, то он становится апатридом. Конвенция как раз для того и создана, чтобы таких случаев было как можно меньше. Украина взяла на себя эти обязательства ещё в 2013 году — тогда закон о присоединении подписал Янукович", – напомнил юрист.

На фоне заявлений о лишении гражданства эксперт обращает внимание на реальную политику государства — законопроект №11496, который инициировал президент Зеленский, направлен на упрощение приобретения гражданства, в частности в рамках множественного гражданства.

"Государство наоборот пытается привлечь больше людей к гражданству. И вот на этом фоне появляется инициатива о лишении — она полностью противоречит этому курсу", – заметил Бузанов.

Юрист также подчёркивает, что даже если такая идея будет реализована, она неизбежно приведёт к юридическому конфликту. "Если государство попытается лишить кого-то гражданства, то это дело дойдёт до Конституционного суда или до Европейского суда по правам человека. И там уже будет формироваться практика. Но пока — это просто популизм", – подытожил эксперт.

Такая практика может отвратить Украину от одной из главных целей

Политолог Алексей Якубин заявил, что идея лишения гражданства может противоречить Конституции Украины и навредить евроинтеграции. В комментарии "Телеграфу" он подчеркнул, что такие инициативы не соответствуют европейскому вектору развития государства.

"Если говорить вообще о таких практиках, связанных с изменением статуса гражданства и так далее, мы прекрасно понимаем, что действующая Конституция Украины это запрещает и у нас – единое гражданство. Кроме того, во время военного положения нельзя изменить Конституцию. Собственно говоря, это тоже очень важный момент", – подчеркнул эксперт.

Якубин сравнил такие предложения с политикой апартеида в Южно-Африканской Республике, которая подверглась международной изоляции и была вынуждена её отменить. Он считает, что вместо попыток ограничить права части населения Украина должна сосредоточиться на единстве.

"Большинство цивилизованных стран, они движутся, наоборот, в сторону расширения возможностей для граждан, которые у них есть, а не уменьшения таких возможностей. А потому, если честно, я считаю, что эта идея может для Украины нести больше вреда, чем дать пользы".

Алексей Якубин

Политолог подчеркнул, что такие инициативы могут поставить под сомнение евроинтеграционный путь Украины, в частности в глазах Европейского суда по правам человека. По его словам, подобные предложения выглядят как политическая спекуляция и не имеют ничего общего с реальными реформами.

"Это просто спекуляция — эта идея, и вбрасывание её в общество, как мне кажется, сейчас абсолютно неуместно в тех условиях, в которых мы находимся. То есть, скорее, надо наоборот думать, как нам удержать тех граждан, которые есть, как пробовать возвращать людей из-за границы", – заметил Якубин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Верховная Рада приняла законопроект №11469 о введении множественного гражданства в Украине. Инициатором этого законопроекта был президент Владимир Зеленский. "За" проголосовали 243 депутата.