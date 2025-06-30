Почти миллион наличными "в тумбочке". Что интересно в декларации прокурора Порошенко

Его доходы почти в два раза меньше сбережений

В Украине похвастаться немалыми заработками могут не только судьи, но и прокуроры. К примеру, прокурор Одесской области Порошенко Виктор, почти тезка экс-президента Петра Порошенко, имеет немалые сбережения.

Об этом свидетельствует его декларация. В документе говорится, что Порошенко Виктор занимает должность прокурора Раздельнянской местной прокуратуры в Одесской области.

У него есть жена Олеся Афанасьевна и дочь Арина. За 2024 год он получил 376 830 грн зарплаты и 101 325 получила жена прокурора. Однако интересно то, что прокурор задекларировал почти миллион сбережений наличными, а именно 900 тысяч грн. Возникает логичный вопрос, откуда у супругов эти деньги, если их зарплата по меньшей мере вдвое меньше сбережений.

Декларация прокурора Порошенко

Какую получил зарплату

Сколько сбережений имеет Порошенко

Меньше того Порошенко Виктор указал в декларации немало недвижимости, так, вместе с женой он владеет тремя земельными участками площадью более 40 тысяч квадратных метров и квартирой более 66 квадратов. В автопарке семьи прокурора есть четыре легковых автомобиля, три из которых ВАЗ и одна BMW X5 приобретённая в 2020 году.

Какие авто задекларировал Порошенко

Какую недвижимость имеет прокурор Порошенко

Напомним, что не меньшим состоянием может похвастаться и депутат Владимир Зеленский из Харьковщины. Он работает в Лозовском городском совете, а также имеет большой бизнес.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что киевский судья накупил недвижимости, а "безработная" жена подарила ему машину.