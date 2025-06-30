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Почти миллион наличными "в тумбочке". Что интересно в декларации прокурора Порошенко

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Декларация прокурора Порошенко Новость обновлена 30 июня 2025, 15:41
Декларация прокурора Порошенко. Фото Коллаж, "Телеграф"

Его доходы почти в два раза меньше сбережений

В Украине похвастаться немалыми заработками могут не только судьи, но и прокуроры. К примеру, прокурор Одесской области Порошенко Виктор, почти тезка экс-президента Петра Порошенко, имеет немалые сбережения.

Об этом свидетельствует его декларация. В документе говорится, что Порошенко Виктор занимает должность прокурора Раздельнянской местной прокуратуры в Одесской области.

У него есть жена Олеся Афанасьевна и дочь Арина. За 2024 год он получил 376 830 грн зарплаты и 101 325 получила жена прокурора. Однако интересно то, что прокурор задекларировал почти миллион сбережений наличными, а именно 900 тысяч грн. Возникает логичный вопрос, откуда у супругов эти деньги, если их зарплата по меньшей мере вдвое меньше сбережений.

Декларация Порошенко
Декларация прокурора Порошенко
Декларация Порошенко
Какую получил зарплату
Декларация Порошенко
Сколько сбережений имеет Порошенко

Меньше того Порошенко Виктор указал в декларации немало недвижимости, так, вместе с женой он владеет тремя земельными участками площадью более 40 тысяч квадратных метров и квартирой более 66 квадратов. В автопарке семьи прокурора есть четыре легковых автомобиля, три из которых ВАЗ и одна BMW X5 приобретённая в 2020 году.

Декларация Порошенко
Какие авто задекларировал Порошенко
Декларация Порошенко
Какую недвижимость имеет прокурор Порошенко

Напомним, что не меньшим состоянием может похвастаться и депутат Владимир Зеленский из Харьковщины. Он работает в Лозовском городском совете, а также имеет большой бизнес.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что киевский судья накупил недвижимости, а "безработная" жена подарила ему машину.

Теги:
#Деньги #Прокурор #Декларация #Одеська область