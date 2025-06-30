Консервы атакуют: к травле Михалко присоединились пророссийские пропагандисты

Нападки не прекращаются уже несколько дней

Публичная атака народного депутата Алексея Гончаренко на исполнительного директора ОО "Технологические силы Украины" не только не прекратилась, но и набрала дополнительные обороты. К избраннику присоединились и пророссийские блогеры, которые уже находятся под украинскими санкциями.

"Телеграф" собрал новую подборку претензий к 24-летней руководительнице организации.

О чём скандал

Ранее мы писали, что народный депутат Алексей Гончаренко высказал ряд претензий к Екатерине Михалко – основной из них был её возраст, который, по словам чиновника, не подходит руководительнице важной организации, занимающейся вопросом экспорта украинского вооружения.

Риторика критиков всё чаще совпадает с тезисами, выгодными России. Инициатива ТСУ по разблокированию экспорта украинского вооружения действительно затрагивает стратегические интересы РФ, ведь позволяет украинскому ВПК получить валюту, инвесторов и новые логистические связи со странами ЕС. Именно поэтому усиление давления на организацию — и персонально на её руководительницу — уже вызвало реакцию со стороны проукраинских комментаторов, в частности военного и блогера Serg Marco (Александра Карпюка).

В своём сообщении он не только развенчивает мифы о "неопытности" Михалко, но и объясняет системный характер проблемы:

"Вопрос в том, что сейчас в Украине есть запрет на экспорт оружия. И это очень ограничивает развитие отечественных производителей. Потому что если ты можешь продавать только государству, а государство е**т вола с закупками (истории про ах*енные и своевременные закупки МО/АОЗ уже стали легендарными), а по твоим производствам ещё и российские ракеты/дроны прилетают — ну как бы развиваться в такой нестабильной атмосфере очень трудно".

На фоне этого многие украинские компании вынуждены открывать производства в Польше, Чехии или Литве — в частности, чтобы иметь доступ к экспортным рынкам и сохранить производственную способность. Однако такой сценарий означает потерю налогов для Украины и ослабление собственной промышленной базы.

Именно в этом контексте Карпюк высоко оценивает работу ОО "Технологические силы Украины", которая в течение года добивалась от власти разрешения на экспорт:

"ТСУ стала объединением, которое лупало ту скалу, чтобы выбить от власти возможность экспорта для производителей. Потому что это приток валюты, инвестиций и снижение себестоимости продукции для украинской армии. (…) Всё же ОП сдалось".

Эти слова подтверждают, что организация фактически сдвинула тему с мёртвой точки, а её влияние признаётся не только в экспертной среде, но и в военно-политическом руководстве. В частности, Валерий Залужный выступил на форуме ТСУ и прямо поддержал линию на расширение экспорта.

По словам Карпюка, именно после этого российские структуры активизировали информационную кампанию против ТСУ, направленную на дискредитацию через персональную атаку на Михалко:

"Для РФ такое решение — это рак. Они понимают что это повысит возможности нашей оборонки, во время падения своей оборонной промышленности, построит нам новые цепочки оружия со странами ЕС, и сделает производство в Украине более эффективным. (…) Поэтому были включены консервы, под одной атакой на голову ТСУ".

"Консервы" атакуют

Мирослав Олешко сразу перешёл к персональным оскорблениям, ставя под сомнение возраст и компетентность Михалко, и намекая на "блат" через её отца. Его риторика соответствует нарративам российской информационной войны: унижение украинских управленцев, искажение фактов и сведение дискуссии к сплетням. Олешко продолжал регулярно публиковать посты о Михалко, обвиняя её, в частности, в связях с Данилом Гетманцевым и приписывая ей участие в коррупционных схемах, продвигая идею, что вся инициатива ТСУ – это часть такой схемы.

Пост Мирослава Олешко

Ещё один российский пропагандист, Анатолий Шарий, также присоединился к кампании, распространяя обвинения и используя хамскую речь для унижения украинских деятелей и военных инициатив. Шарий сиронизировал над назначением Михалко и намекнул на неформальные связи её отца с Сергеем Лещенко.

Пост Анатолия Шария

Народный депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, также активно ведёт свой Telegram-канал, дискредитируя Украину. Он открыто атаковал Михалко и её сторонников, называя это "операцией прикрытия коррупционных схем". Дубинский пренебрежительно отозовался о защитниках Михалко, свел общественную поддержку к "женской эмоциональности" и предположил её участие в "афере на полмиллиона долларов" в 17 лет, представляя Михалко как "удобное прикрытие мутных схем".

Пост Александра Дубинского

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что после жёстких действий российских силовиков в Екатеринбурге разгорелся новый дипломатический скандал между Россией и Азербайджаном. Ситуация обострилась до того, что азербайджанское государственное телевидение обвинило главу России Владимира Путина в том, что он "показал своё истинное лицо".