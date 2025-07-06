Не покупайте такую колбасу: как не нарваться на вредный продукт в магазине

За красивыми названиями часто оказывается совсем не полезный продукт

Колбаса является одним из самых популярных продуктов на столах украинцев. Большой спрос породил и большой ассортимент на полках магазинов, но, к сожалению, некоторые вид колбас кроют в себе серьезную опасность для организма.

Издание "РБК-Украина", ссылаясь на экспертов по питанию, рассказало о том, какую колбасу не стоит покупать украинцам и в чем её опасность.

Какие вредные колбасы есть в украинских магазинах

Как ни странно, часто вредной колбасой оказывается именно та, которая позиционируют как полезную.

"В супермаркетах все чаще можно увидеть колбасу с маркировкой "фитнес", "диетическая", "для здорового питания". Но, как предупреждают эксперты по питанию, за этими яркими обещаниями часто скрывается продукт, который не имеет ничего общего с пользой. Худшая из них — это так называемая "вареная индюшачья колбаса" или "колбаса из курицы" с пометками "без жира" или "с низким содержанием калорий". Именно ее чаще всего покупают те, кто стремится похудеть или питаться правильно", — говорится в материале.

Чем опасна такая колбаса

Как пишут журналисты, за привлекательным названием скрывается продукт, который часто состоит преимущественно из механически обработанного мяса (МОМ), крахмала, соевого белка, усилителей вкуса (глутамат натрия), красителей и консервантов. Такие колбасы имеют минимальную пищевую ценность, а количество настоящего мяса в них — критически мало.

"По словам диетологов, продукты с надписями "диетическая колбаса" или "для фитнес" создают иллюзию безопасности. Но если внимательно изучить состав, становится понятно — во многих случаях это фактически переработанные остатки мясного производства с добавлением дешевых заменителей белка. Кроме того, такие колбасы могут содержать большое количество соли — до 2,5 граммов на 100 граммов продукта, что превышает дневную норму для людей с гипертонией.

Особенно опасно употреблять такую колбасу ежедневно, как замену мясу в бутербродах или салатах. Накопление химических добавок в организме может вызвать нарушение обмена веществ, проблемы с желудочно-кишечным трактом и ухудшение самочувствия", — утверждается в статье.

Как правильно выбрать колбасу

Эксперты советуют выбирать варианты с коротким составом, без Е-добавок и консервантов.

"Внимательно читайте этикетку продуктов, обычно там указывается — процентный состав мяса, консерванты, усилители вкуса", — резюмируют эксперты.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно выбрать майонез.