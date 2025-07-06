"Должно быть два платья на семь лет": Гетманцев рассказал, как высчитывают прожиточный минимум, в сети возмущены

В парламенте понимают, что украинские социальные стандарты пора пересмотреть

В Украине должна быть минимальная пенсия на уровне 4 тысяч гривен, а средняя — 12-13 тысяч. Однако многие социальные стандарты сейчас весьма оторваны от реальности.

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, нардеп Даниил Гетманцев в эфире "Новини Live". Чиновник отметил, что сейчас у Украины есть резервы, чтобы поднять минимальную пенсию, однако их точно не хватит, чтобы поднять среднюю.

"Мы должны начать честно говорить с людьми о социальных стандартах, это очевидные вещи", — сказал он.

Нардеп привел в пример прожиточный минимум, который в бюджете прописан на уровне 2900 гривен. Он подчеркнул, что это понятие является "абстрактным", так как ни один человек в Украине не сможет прожить месяц на эти деньги.

"У нас даже есть такое понятие как фактический прожиточный минимум, который в 3,5 раза больше. Но на него тоже нельзя прожить, хотя он определяется государством", — сказал он.

По словам Гетманцева, у государства есть норма вычисления "потребительской корзины", в которой прописано, что подростку на три года предусмотрена одна зимняя куртка и одна демисезонная, а женщина должна иметь два костюма или платья на семь лет.

"И они с этого вычисляют прожиточный минимум. Но мы понимаем, что он не соответствует действительности и это какой-то "космос", который может быть разве что в воображении чиновника", — добавил нардеп.

Он подчеркнул, что если эту тему не поднимать, то у государства появятся дополнительные расходы по типу "национального кэшбека" вместо того, чтобы эти средства направить на повышение социальных стандартов.

В сети же отметили, что даже с предложенными правками в размер минимальной пенсии, выжить на эти деньги невозможно. Другие же отметили, что у некоторых категорий населения пенсии значительно выше.

Как сообщалось ранее, Гетманцев поддержал идею введения в Украине четырехдневной рабочей недели. Однако он отметил, что конечное решение в любом случае должен принимать бизнес.