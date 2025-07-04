В "шахедах" есть скрытая опасность, убивающая пилотов: это могло настигнуть и пилота F16 Устименко

Пилот сбил семь воздушных целей во время массированной атаки России, но самолет получил повреждение

Гибель пилота F16 Максима Устименко может быть связана с "шахедом", который был нашпигован шрапнелью. Вероятно, во время атаки его обломки, пули поразили самолет.

Такое предположение сделал Иван Ступак, бывший сотрудник СБУ и военный аналитик во время интервью "Телеграфу". Заметим, что официальную версию причины гибели пилота еще не объявляли, но она может быть связана с модернизированными российскими дронами.

"Мое личное предположение именно из-за этого беспилотника погиб наш пилот самолета F16, потому что судя по тому, как было описано, что он пытался поразить последний беспилотник и после этого что-то пошло не так", — говорит Ступак.

Погибший пилот F16 Максим Устименко

По его словам, именно поэтому россияне нашпиговывают дроны шрапнелью или пулями, чтобы они убивали как можно больше людей, в том числе и пилотов самолетов, вертолетов и т.д. Украина уже несколько раз фиксировала атаки такими "шахедами".

"Но еще раз, авиационная техника — это железо, это металлолом, его можно купить. Мы понимаем, это американцы, купить тяжело, но пилот — это человек, это специалист. Его жизнь, она бесценна. Ее нельзя ни с чем сравнивать", — подчеркнул военный аналитик.

Напомним, что Максим Устименко героически погиб во время выполнения боевого задания на самолете F-16. Он применил весь комплекс бортового вооружения и сбил семь воздушных целей при массированной атаке России. Однако, получив повреждение, самолет стал терять высоту. Пилот отвел истребитель от населённого пункта, но сам не успел эвакуироваться.

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