Виконавчий директор NAUDI Гончаров підтримав "Defence City"

Перевага "Defence City" — положення щодо захисту інформації про оборонні підприємства

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) підтримує концепт "Defence City", у якому закладено ініціативи, спрямовані на розвиток оборонних індустрій. Виконавчий директор Асоціації Сергій Гончаров назвав цей концепт дієвим правовим режимом, який працюватиме на користь українських зброярів.

Про це він заявив у прямому ефірі "Еспресо TV", передає Цензор.НЕТ. На думку Гончарова, основна перевага "Defence City" — положення щодо захисту інформації про оборонні підприємства, питання експорту, взаємодії з іноземними компаніями, економічної підтримки галузі, зокрема через зменшення податкового навантаження на виробників.

Він наголосив, що у документі закладені важливі положення про правоохоронний контроль та безпеку підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). Адже наразі вже зафіксовано випадки необґрунтованого відкриття кримінальних справ проти оборонних підприємств.

"Кримінальні справи можуть роками залишатися відкритими без слідчих дій. Практика "спочатку відкриємо справу, а потім розберемося" створює серйозні проблеми підприємствам", — сказав представник NAUDI.

За його словами, у законопроєкті №13423 передбачена норма про прийняття рішень Генпрокурором щодо учасників правового режиму "Defence City". І саме вона суттєво ускладнить процес необґрунтованого відкриття кримінальних справ.

"Правоохоронні органи повинні здійснювати перевірки без зловживань, перевищення службових повноважень та упередженості", — наголосив Гончаров.

Він додає, що законопроєкт спонукатиме правоохоронців втручатися лише за наявності порушень і не перешкоджати роботі підприємств без обґрунтованих підстав. Наразі представники галузевих асоціацій та експертних кіл вже опрацьовують поправки до пакета, які мають бути враховані у парламенті під час другого читання.

Нагадаємо, що голова обʼєднання ФРУ Дефенс назвав 7 пунктів, які мають розуміти українці щодо цього законопроєкту.