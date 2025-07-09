Россияне внезапно отказались от захвата Константиновки? Эксперт объяснил почему

Похоже, кто-то переоценил свои силы

Россияне могли отступиться от идеи захватить Константиновку и вернуться к более сильному давлению под Покровском из-за нехватки личного состава. Командование ВС РФ оказалось перед выбором одного из двух населенных пунктов, который, по их мнению, можно скорее захватить.

Вместе с тем в Сумской области посыпалась оборона россиян. Об этом военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, рассказал в эфире Radio NV.

"Скорее всего, это означает, что ресурсов лишних у Российской Федерации на фронте нет для того, чтобы одномоментно в соотношении пятьдесят на пятьдесят идти на два города (Константиновку и Покровск — ред.). То есть приходится все же выбирать, что для россиян приоритет, куда больше концентрация, что остается по такому остаточному принципу", – объяснил он.

Карта Deep State на момент публикации Донецкая область

По мнению эксперта, это говорит о том, что у ВС РФ людей в ресурсе нет. Поэтому россияне вынуждены выбирать одно направление для того, чтобы его попытаться взять в максимально короткие сроки.

"Плюс сюда в придачу нужно добавить Сумщину. Неверифицированные данные идут от наших военных. Deepate пока это не показывает — он говорит о том, что по меньшей мере окрестности двух сел в Сумской области украинские военные уже начинают возвращать под свой контроль", — сказал Ступак.

Карта Deep State на момент публикации Сумская область

В то же время сообщения от российских военкоров говорят, что есть пробивание российской обороны на Сумщине, есть заходы украинских военных, не очень глубоко сквозь российские позиции, но довольно существенно и чувствительно. И это для них неприемлемо.

Ранее журналист Аркадий Бабченко поделился мнением, что Путин поставил все, что у него было на свое "летнее наступление", однако за два месяца его проведения каких-либо результатов показать не удалось. Бабченко предполагает, что из-за какой-то неправильной информации в Кремле сильно переоценили свое положение на фронте.