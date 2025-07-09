Росіяни раптово відмовились від захоплення Костянтинівки? Експерт пояснив чому

Схоже, хтось переоцінив свої сили

Росіяни могли відступитись від ідеї захопити Костянтинівку і повернутися до сильнішого тиску під Покровськом через нестачу особового складу. Командування ЗС РФ постало перед вибором одного з двох населених пунктів, який, на їхню думку, можна скоріше захопити.

Разом з тим на Сумщині посипалася оборона росіян. Про це військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів в етері Radio NV.

"Швидше за все, це означає, що ресурсів зайвих у Російської Федерації на фронті немає для того, щоб одномоментно у співвідношенні п'ятдесят на п'ятдесят йти на два міста (Костянтинівку та Покровськ – ред.). Тобто доводиться все ж таки обирати, що для росіян пріоритет, куди більше концентрація, що залишається за таким залишковим принципом", – пояснив він.

Карта Deep State на момент публікації Донецька область

На думку експерта, це свідчить, що у ЗС РФ людей в ресурсі немає. Тому росіяни вимушені обирати один напрямок для того, щоб його спробувати взяти в максимально короткі терміни.

"Плюс сюди на додачу треба додати Сумщину. Неверифіковані дані йдуть від наших військових. Deepate поки що це не показує – він говорить про те, що щонайменше околиці двох сіл на Сумщині українські військові вже починають повертати під свій контроль", – сказав Ступак.

Карта Deep State на момент публікації Сумська область

Водночас повідомлення від російських воєнкорів говорять, що є пробиття російської оборони на Сумщині, є заходи українських військових, не дуже глибоко крізь російські позиції, але доволі суттєво та чуттєво. І це для них неприйнятно.

Раніше журналіст Аркадій Бабченко поділився думкою, що Путін поставив усе, що у нього було на свій "літній наступ", проте за два місяці його проведення якихось результатів показати не вдалося. Бабченко припускає, що через якусь неправильну інформацію в Кремлі сильно переоцінили своє становище на фронті.